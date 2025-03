Accabadora di Michela Murgia al Persio Flacco

Giovedì 27 marzo, alle 21, il teatro Persio Flacco diventerà il palcoscenico di una delle rappresentazioni più attese della stagione: Accabadora, l’adattamento teatrale del celebre romanzo di Michela Murgia. Il libro, vincitore del Premio Campiello 2010 e tra i più letti in Italia negli ultimi anni, prende vita in una suggestiva trasposizione scenica diretta da Veronica Cruciani, con l’interpretazione intensa e toccante di Anna Della Rosa.

La drammaturgia di Carlotta Corradi rilegge il romanzo trasformandolo in un monologo, dando voce a Maria, la figlia di Bonaria Urrai, la misteriosa accabadora del piccolo paese sardo di Soreni. La figura dell’accabadora è ispirata a una tradizione antica, legata alla fine della vita e alla dignità della morte: Bonaria Urrai, sarta solitaria e donna di grande autorità, si occupa di accompagnare i morenti nel loro ultimo viaggio.

Maria, che a sei anni viene affidata a lei come fili e anima, scopre solo in seguito la vera natura della madre adottiva. Scioccata dalla rivelazione, fugge nel continente, ma il legame con Bonaria la riporta indietro, sul letto di morte della Tzia, in un confronto doloroso e necessario. Lo spettacolo si concentra proprio su questo ritorno e sulla difficile riconciliazione tra le due donne, esplorando temi profondi e universali come la maternità, la morte, il perdono.