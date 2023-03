Abbandono di rifiuti In campo i volontari

Il problema dei rifiuti e dell’inciviltà non ha confini. Nei giorni scorsi l`Associazione Agorà Fauglia Aps con i propri soci ha provveduto a diverse operazioni di pulizia di rifiuti che erano sparsi sul limite della strada – in questo caso di via delle Pantane – ma anche nei boschi circostanti la stessa. "Dopo di che abbiamo avvertito l’amministrazione comunale – si legge in una nota : che rapportandosi con Geofor ha organizzato una raccolta in diversi luoghi del comune dove erano stati segnalati diversi cumuli di materiali abbandonati". Piccole discariche abusive dove, spesso con la complicità della notte, soggetti incivili smaltiscono le cose da buttare senza alcun rispetto per l’ambiente. Sui territori un lavoro importante contro questo fenomeno viene fatto dalle associazioni. Come l’ Agorà Fauglia che fa sapere che "nelle prossime settimane proseguirà l’opera di pulizia in altre zone del territorio comunale".