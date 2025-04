A spasso tra vini e piatti. Torna la Mangia... longa

"Come amministrazione ci impegniamo a mantenere questa tradizione – spiega l’assessore Alessandro Puccinelli – Chi si deve prenotare lo faccia subito, dall’8 aprirle, non aspetti perché i posti vanno a ruba". Con queste parole ieri è stata presentata l’edizione numero 19 della Mangia...longa, la tradizionale passeggiata tra le colline pontederesi che domenica 18 maggio, in 8 tappe offrirà 23 degustazioni e oltre 80 vini. "Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a questa iniziativa e ringrazio le associazioni che ci aiutano. La regia è di Enrico Bimbi che fa da punto di unione tra le aziende, necessario per la crescita e la riuscita di questa manifestazione", chiude Puccinelli.

Non nasconde la sua soddisfazione Enrico Bimbi: "È venuta una cosa meravigliosa. La forza, la fortuna e l’attrazione di questa manifestazione è data dal fatto che viene fatta una cernita dei prodotti con l’intenzione di dare il meglio della tradizione enogastronomica. È la rappresentazione di quello che sappiamo fare". Per iscriveri sarà necessario chiamare l’ufficio turistico o consultare il sito [email protected]. In palio ci sono 1000 posti divisi per turni al prezzo di 25 euro gli adulti, 10 i bimbi dai 6 ai 10 anni. Anche questanno ci sarà il concorso fotografico con ricchi premui. In più, grazie al Club Alpino, alle 9 sarà possibile partecipare a una passeggiata “Aspettando la Mangia... longa“ nei paraggi del Centro ippico Lo scoiattolo dove partirà il tracciato che come è consuetudine raggiungerà Treggiaia, poi Montecastello e infine La Rotta. Ci sarà poi un servizio bus per tornare al centro ippico.

Ecco l’elenco completo delle aziende gastronomiche presenti: macelleria norcineria Sergio Falaschi, macelleria norcineria Marco Desideri, macelleria norcineria Centro Carni di Adriano Miniero, azienda agricola Col di Conca, Zanobini catering, azienda agricola Val di Lama, azienda agricola Francesco Elter, pastificio Martelli, caseificio Busti, Tenuta di Ghizzano, Agritalia Pontedera, Azienda apicoltura Elia Cantini, azienda degli Azzoni Avogadro, Pasticceria Fondemà, Gelateria Marianelli, fattoria Uccelliera, caffè La Cittadella. In campo anche il Gruppo il Mattone, che, oltre a dare manforte sull’organizzazione, offrirà i tradizionali frati e il comitato Fiera dell’Assunta di Santa Maria a Monte con le patate fritte. Sponsor Conad Belfiore, Giusti Auto, Banca Popolare di Lajatico, Publiset, con la partnership di Zanobini, Terre di Pisa e Fisar Pontedera. In caso di maltempo l’evento si terrà l’1 giugno.