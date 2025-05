Serata per don Marrucci: "Fu prete e fine poeta"

Un uomo di grande cultura e un religioso che ha lasciato opere importanti e un segno profondo a San Miniato. Giovedì alle 21,30 ci sarà serata per Luciano Marrucci allo Spazio dell’Orcio. Il prete poeta verrà presentato da Andrea Mancini, autore della biografia su don Luciano e da don Francesco Ricciarelli, amico e continuatore di questo sacerdote di Moriolo, per molti anni direttore dell’Istituto del Dramma Popolare di San Miniato. Don Luciano fu in rapporto anche con molti artisti, tra l’altro con Giuseppe Lambertucci (sua la mostra in corso all’Orcio), che sarà presente alla serata, raccontando episodi della vita di don Luciano. Marrucci infatti ispirò molte delle sue opere, ad esempio il Principe Padule, un bellissimo quadro rappresentante un cavaliere acquatico, tutto dipinto con i colori verdastri di questa importante distesa di acque. La grande poesia spirituale alla quale Marrucci si dedicò lungo tutta la sua vita verrà recitata durante la serata. Don Luciano Marrucci – venuto a mancare nel 2015 – è stato conosciutissimo a molto amato. Nel Seminario di San Miniato fu docente di lingua italiana nel ginnasio e di filosofia scolastica al liceo; insegnò anche teologia trinitaria alla scuola teologica di San Miniato. E’ stato anche autore di opere preziose. vale la pena ricordare – pubblicata da Einaudi – la versione teatrale di Pittura su legno di Ingmar Bergman.