Bilancio, Eugeni:: "E’ peggio del previsto"

SANTA MARIA A MONTE

"Ma la ex sindaca Parrella e la sindaca Del Grande chi vogliono prendere in giro!? La situazione è peggio del previsto. Il bilancio viene chiuso con una perdita superiore a quella già gravosa del 2023, non esiste una visione per il futuro e non si parla di progetti da realizzare". Sinistra Plurale, rappresentata in consiglio comunale da Elisa Eugeni (nella foto) che fa parte del gruppo di opposizione Fare Insieme, attacca chi ha governato e sta governando il Comune di Santa Maria a Monte da dodici anni. "Dal conto economico presentato in consiglio emerge che le risorse per gli investimenti si sono ridotte a piccole somme – aggiunge Sinistra Plurale – Non ci sono fondi per sistemare le strade, mettere in sicurezza le aree a rischio frane, effettuare manutenzioni degli impianti sportivi, né per gestire emergenze o imprevisti. A fine anno 2024 il Comune di Santa Maria a Monte ha accumulato un debito di 420.000 euro per fatture non saldate. Hanno contratto debiti per centinaia di migliaia di euro per costruire il distretto sanitario in un’area poco strategica e ora non sanno come pagare i servizi erogati dalla Società della Salute. Dovrebbero spiegare ai cittadini come intendano sostenere quella struttura, considerando che chi ne ha bisogno preferisce rivolgersi a distretti più comodi e funzional".

"Per tirare avanti continuano a rinegoziare i mutui degli anni precedenti – conclude Sinistra Plurale – Per questo la spesa per gli interessi cresce costantemente e graverà per anni sulle future generazioni. Anche il fondo vincolato per gli investimenti è esaurito, appena sufficiente per i cantieri in corso sempre sperando che vengano completati. La spesa corrente aumenta di 400.000 euro. Siamo veramente preoccupati del futuro sempre più incerto per i cittadini di Santa Maria a Monte".