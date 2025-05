Altro incidente al bivio di via Dante: "Quel tratto è troppo pericoloso. Comune batta i pugni con Anas"

CAPANNE

L’ennesimo incidente alla curva di ingresso a Capanne all’altezza del bivio tra la Tosco Romagnola e via Dante, riporta a galla il problema della sicurezza in quel punto della statale che rappresenta l’ingresso nella frazione di Montopoli per chi proviene da Angelica. Domenica c’è stato uno scontro tra un’auto e un ciclista che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Empoli dalla Pubblica Assistenza. Chi abita nei dintorni del bivio tra la Tosco Romagnola e via Dante ha manifestato, anche una colta sui social e non solo, tutta la sua preoccupazione per la pericolosità di quel tratto in cui la statale incrocio la strada che porta a Montopoli. "Noi residenti chiediamo da tempo la realizzazione di una rotatoria poiché vediamo accadere troppi brutti incidenti con alto costo sociale", si legge in uno dei commenti. Anche la consigliera comunale Lara Reali, capogruppo del gruppo misto all’opposizione in consiglio comunale a Montopoli, interviene e chiede pubblicamente alla sindaca Linda Vanni di farsi interprete in maniera decisa con Anas (competente sulla Tosco Romagnola) per mettere in cantiere interventi e lavori in modo da risolvere, o quanto meno attenuare, la pericolosità di quel bivio. "Tutti siamo a conoscenza di questo punto che è causa di incidenti – le parole di Reali – La soluzione si doveva trovare da tempo. Si parla della rotatoria, che sarebbe la soluzione ideale, ma penso sarebbe importante anche implementare la segnaletica con indicatori luminosi. Questa amministrazione dovrebbe battere i pagni sui tavoli e pretendere da Anas la messa in sicurezza del tratto, anche di quello nei pressi del lavaggio. Scriverò di nuovo alla comandante della polizia municipale alla quale nei mesi scorsi, come gruppo, avevamo inviato un report con foto e notizie sugli incidenti accaduti in quel tratto".