Violento nubifragio a Pomarance. Strade chiuse per alcune ore. Caduti 64 millimetri di pioggia

POMARANCEUn violento nubifragio ha colpito l’area di Pomarance ieri mattina, mentre era in corso un’allerta meteo gialla, causando preoccupazione tra la popolazione. Amministrazione comunale, operai del Comune, Anas, carabinieri forestali, vigili del fuoco e volontari hanno costantemente monitorato la situazione. Durante questa intensa ondata di pioggia mista a una forte grandinata, sono stati registrati ben 64 millimetri di pioggia in appena un’ora, un quantitativo che ha messo a dura prova il territorio e le infrastrutture viarie della zona.

Le precipitazioni abbondanti hanno provocato allagamenti e difficoltà alla circolazione, con alcune strade che sono state temporaneamente chiuse per motivi di sicurezza. Vedi la strada comunale Canova-Cerreto, interdetta al traffico per le violente piogge. Qui, in un raggio di 7 km, si stimano 75 millimetri di pioggia caduti al suolo in un’ora. Ecco, nel dettaglio, cosa è successo ieri mattina: una prima situazione critica si è verificata nella zona del Ponte di Ferro, sulla strada provinciale 439, dove i detriti trasportati dalla pioggia intensa hanno ostruito la carreggiata, rendendo necessario l’intervento immediato delle squadre di emergenza per rimuovere i materiali e garantire la sicurezza degli automobilisti.

La strada è stata liberata dalle squadre intervenute in poco tempo. Un’altra criticità si è palesata sulla strada comunale Canova-Cerreto, un’area già nota per essere frequentemente colpita da allagamenti in occasione di forti precipitazioni. Anche qui, i detriti hanno invaso la carreggiata. Ma non solo, perché in un tratto di 20 metri della comunale, già colpito nelle precedenti ondate di maltempo, le acque provenienti da un torrente si sono infiltrate nella terra (questo pezzo di strada deve essere ancora asfaltato dopo le ultime bombe d’acqua) e hanno nuovamente sollevato il manto stradale. Il Comune e il sindaco Graziano Pacini hanno monitorato attentamente la situazione e hanno attivato tutte le risorse disponibili per gestire l’emergenza e prevenire ulteriori danni. L’area di Pomarance, in particolare quella di Canova-Cerreto, è spesso soggetta a allagamenti durante eventi atmosferici intensi, e questa bomba d’acqua ha evidenziato ancora una volta la vulnerabilità del territorio.

