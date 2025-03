A Santa Maria a Monte in 18 ancora fuori casa

Sei famiglie, per un totale di diciotto persone, sono ancora evacuate nella piana tra Ponticelli e San Donato, nel comune di Santa Maria a Monte. Hanno lasciato le proprie case, sistemandosi autonomamente da parenti e amici, in tutto il comprensorio del Cuoio dove anche i sindaci di Montopoli e Castelfranco, Linda Vanni e Fabio Mini, nella giornata di venerdì hanno emesso identici provvedimenti, come la collega Manuela Del Grande di Santa Maria a Monte. A Montopoli l’ordinanza ha riguardato le abitazioni di alcune strade della piana tra San Romano, Capanne e Casteldelbosco. Ma solo uno – un ragazzo di origine straniera – ha deciso di lasciare la casa sistemandosi alcune ore nei locali messi a disposizione dal Comune alla scuola di Angelica. E ieri altri sei hanno deciso di trasferirsi in albergo. Tutti gli altri nuclei familiari, come quelli residenti in via Molino del Callone e via Posarelli a Castelfranco, sono rimasti nelle proprie abitazioni, che si trovano a ridosso dell’Arno, salendo ai piani superiori. A Castelfranco, ha reso noto il sindaco Fabio Mini, era pronta nella peggiore delle situazioni, una sistemazione ai piani più alti delle scuole. A Ponticelli e San Donato le famiglie dovrebbero rincasare oggi.