A San Miniato c’è "fame" di case. Affitti in crescita in tutto il Cuoio

Una casa a San Miniato. Nonostante il centro storico presenti criticità di parcheggi e qualche disagio che - in basso - non c’è. Eppure c’è richiesta: complice il rinnovato appeal della città. Lo dimostrano le diverse ristrutturazioni in corso. Il mercato tiene, soprattutto per gli affitti. Per la vendita siamo mediamente (secondo i dati di Immobiliare.it) a 1652 euro al metro quadro, con una diminuzione del 2,54%: qualcosa meno di 100 euro rispetto a pochi mesi fa. Tuttavia il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a San Miniato è stato più alto nella zona Isola, Roffia, con 2.101 euro per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona Corazzano con una media di 1.032 euro al metro quadro.

Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a San Miniato è stato più alto nella zona centro storico, con 10,86 euro al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella zona Ponte a Egola, Stibbio con una media di 6,79 euro al mese per metro quadro. In termini di affitto, quindi, la salita dei pressi continua per la città della Rocca. Dal punto di vista immobiliare le zone più importanti, in termini di numero di annunci pubblicati, sono le seguenti: San Miniato Basso, San Miniato centro storico, Ponte a Egola, La Scala, San Donato, La Serra, Ponte a Elsa, Corazzano. In assoluto la zona più presente negli annunci immobilari è San Miniato Basso con oltre 340 annunci immobiliari complessivi tra affitto e vendita attualmente presenti.

Uno sguardo al Comprensorio. A Montopoli per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.514 euro al metro quadro, con un aumento del 1,95% rispetto a agosto 2023. Anche qui per gli affitti si registra una crescita del 13,47% rispetto ad un anno fa: siamo oltre 9 euro al metro quadrato. Stabile Santa Croce dove la media per le case in vendita è intorno ai 1270 euro al metro. In calo gli affitti che restano sotto gli 8 euro al metro quadrato. Castelfranco, sul fronte della vendita, è in linea con Santa Croce, ma in termini percentuali fa un balzo in avanti : siamo 1.271 euro al metro quadro, con un aumento del 16,71% rispetto ad un anno fa. Cresce anche Santa Maria a Monte che si avvicina ancora al prezzo più alto degli ultimi due anni: 1.480 euro al metro quadro, con un aumento del 5,04% rispetto a agosto 2023. Sugli affitti la fiorita collina tosca fa l’exploit del Comprensorio del Cuoio: 8,95 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 25,53% rispetto ad un anno fa.

C. B.