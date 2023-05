A fuoco un silos Paura in via Locatelli

Paura, ieri mattina poco prima di mezzogiorno, in un’azienda che produce pallets in via Gabriele Moreno Locatelli a San Miniato Basso, per l’incendio dell’aspiratore di un silos. Le fiamme si sono alzate altissime dalla parte alta del silos e nello stesso momento si è sprigionata una colonna di umo che è stata vista da molti chilometri di distanza. Dall’azienda è stato immediatamente richiesto l’intervento dei vigili del fuoco tramite il numero regionale dell’emergenza-urgenza 112. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Castelfranco. Il veloce arrivo della squadra dei pompieri è valso all’estinzione delle fiamme che avevano interessato le calze contenenti segatura poste all’interno del silos. Oltre a impedire che l’incendio si propagasse al resto del capannone i luoghi son stati messi in sicurezza ed evitato che i danni causati dal rogo fossero più ingenti. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Mentre le cause dell’incendio sono ancora al vaglio degli stessi vigili del fuoco. Ma è molto probabile che le fiamme siano state causate da un surriscaldamento del sistema di aspirazione di cui è dotato l’impianto del silos. Chiaramente il materiale ligneo e la segatura hanno alimentato in fretta il rogo.