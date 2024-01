A Fauglia il mito della creazione di Adamo ed Eva

Il mito della creazione in chiave ironica e divertente. Arriva al teatro comunale di Fauglia "il diario di Adamo ed Eva" giovedì 11 gennaio alle ore 21.15. Un nuovo appuntamento della ricca stagione del teatro comunale di Fauglia che vede sulla scena Corinne Clery e Francesco Branchetti, che ne cura anche la regia, e con Giorgia Battistoni e Mario Biondino in uno spettacolo tradotto ed elaborato da Maura Pettorruso, le musiche originali di Pino Cangialosi, movimenti coreografici e pantomime Giuliana Maglia e Francesco Branchetti. Tratto da un racconto di Mark Twain lo spettacolo narra come siano andate le cose tra l’uomo e la donna in chiave ironica e umoristica ma anche fiabesca e romantica e come possa essere nata l’attrazione tra i due sessi. Nel racconto le due voci si avvicendano in modo commovente e allegro. Si tratta del primo incontro tra l’uomo e la donna, in questo giardino dell’Eden con tutti gli aspetti e le caratteristiche dell’uomo e la donna moderni, mirabilmente tratteggiati dalla grandezza della penna di Mark Twain. Così si scopre come può essere nata l’attrazione tra i due sessi. Adamo, un uomo rude si ritrova a dover fare i conti con questa nuova strana bizzarra creatura, Eva. Info e prenotazioni: 375 5615955 (anche WA) oppure: [email protected].