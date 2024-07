A Capanne in 300 a cena. La tavolata lungo le strade

CAPANNE

A Capanne di Montopoli è stato un vero e proprio successo quello ottenuto dall’Associazione barrocciai capannesi. Col patrocinio del comune, e in collaborazione con Felitti Catering, sono riusciti a mettere a tavola, lungo le via principale del paese, quasi trecento persone. L’evento denominato R-estate a Capanne è stato il volano di socialità, divertimento e occasione per la presentazione della prima squadra della Asd Capanne calcio. Ma non si è parlato solo di sport, ma anche di eventi che pescano dalla tradizione. Infatti, durante la serata, è stata svelata la data e del terzo Palio dei barrocci che si disputerà il 13 ottobre. Lo scorso anno è stato il Piazzale ad aggiudicarsi la seconda edizione della competizione. I tiratori del quartiere rossoverde furono i più veloci lungo il rettilineo di via Nazionale, dove si disputa una sfida che ha subito uno stop di ben 3 anni, dopo la prima edizione del 2019 che poi ha dovuto far ei conti con la pandemia.