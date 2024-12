A Camugliano : "Attimi magici e piatti... storici"

Storia, tradizione e territorio valorizzati dallo speciale clima natalizio. E’ quello che si può vivere in una locanda particolare, ricavata dagli spazi di un antico casale, e porta di ingresso per la storica Tenuta di Camugliano guidata dal 1637 dalla famiglia Niccolini. Quest’anno la locanda accoglierà i suoi ospiti con due momenti speciali: la sera di Natale e quella di San Silvestro, infatti, lo chef Simone Cetti farà vivere esperienze gustative indimenticabili proponendo due menù con una scelta accurata di prodotti rigorosamente biologici e stagionali perché frutto di quanto coltivato nell’orto e nei campi della Fattoria. Non solo quindi una festa da celebrare, ma un pezzo di storia della vita agricola e della cultura.

"Camugliano ha la sua forza nell’ospitalità che è un’immersione in un mondo unico nel suo genere - sottolinea il Marchese Lorenzo Niccolini - Il nostro punto di riferimento è l’ospitalità unita ad uno spirito particolare che cerchiamo di valorizzare: quello storico. Proponiamo un’esperienza nella quale la storia e il modo di vivere la nostra realtà facciano comprendere lo scorrere del tempo, avendo ben presente il passato".

Oltre alle due serate tinte della magia del Natale nella locanda che porta la storia della vita agricola dalla terra al piatto, è possibile immergersi ancora più nel profondo della tenuta trascorrendo giornate un po’ fuori dal comune come ospiti di alcune case coloniche del complesso, che sono state restaurate con attenzione grazie al recupero di materiali originali e con grande cura, diventando dimore per soggiorni davvero esclusivi e unici.