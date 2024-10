La dea bendata bacia Pontedera: al 10eLotto vinti 20mila euro

Pontedera (Pisa), 4 ottobre 2024- Fortunata estrazione in provincia di Pisa. La fortuna ha infatti baciato Pontedera, dove è festa grande grazie al 10eLotto. Nella località toscana, come riporta in una nota Agipronews, nell’estrazione di giovedì 3 ottobre sono stati vinti 20mila euro in seguito a un ''9'' in un'estrazione frequente. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,4 milioni di euro, per un totale di 2,8 miliardi da inizio anno. I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi.