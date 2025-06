Referendum 8 e 9 giugno: Toscana, si è chiusa la campagna. A Firenze festa in piazza

Firenze, 6 giugno 2025 – Si è chiusa anche in Toscana la campagna elettorale per i referendum dell’8 e 9 giugno. Con la regia della Cgil, diversi gli eventi in piazza. Uno dei più importanti quello in piazza del Carmine a Firenze. Si è svolto nella giornata di giovedì. Un appuntamento tra parole e musica, con l’esibizione, tra gli altri, del cantante Giancane.

"Grazie di cuore a tutte le artiste e gli artisti che sono saliti sul palco – si legge in un post di Cgil Toscana e Firenze – alle volontarie e ai volontari che hanno reso possibile l’evento, a chi ha organizzato e soprattutto a tutte e tutti voi che, anche sotto il sole, avete scelto di esserci. Abbiamo fatto rumore insieme, adesso facciamoci sentire alle urne: l’8 e il 9 giugno votiamo 5 SÌ per il lavoro, per i diritti e la cittadinanza, per il futuro”.

La campagna della Cgil ha visto in queste settimane 4mila assemblee con centomila lavoratori coinvolti. A Firenze l’iniziativa conclusiva è oggi, 6 giugno, con una biciclettata da pizza D’Azeglio e conclusione alle 19 ai giardini dell’Area Pettini con gli interventi di vari esponenti. Biciclettata anche a Lucca sulle Mura della città-