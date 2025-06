Verso il referendum, oltre 321mila alle urne nella Provincia di Pisa. Ecco la nostra guida

Pisa, 5 giugno 2025 – Domenica 8 e lunedì 9 giugno si terranno in tutta Italia cinque referendum abrogativi. Anche in provincia di Pisa cittadini saranno chiamati alle urne per decidere se mantenere in vigore o abrogare altrettante norme su temi centrali del lavoro, della cittadinanza e della sicurezza nei cantieri. Gli elettori della provincia chiamati al voto sono, secondo Eligendo, 321.928 elettori.

Le operazioni di voto si svolgeranno su due giorni: domenica 8 giugno dalle ore 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Ogni elettore riceverà cinque schede, una per ciascun quesito, ognuna di colore diverso. Il comune di Pisa ha annunciato che, per facilitare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, e per fornire assistenza su qualsiasi altra esigenza legata all’esercizio del diritto di voto, ha fatto sapere che l’Ufficio Elettorale in via Battisti 53 (Sesta Porta 4° piano) osserverà le seguenti aperture straordinarie: venerdì 6 e sabato 7 giugno, dalle 9 alle 18; domenica 8 giugno, dalle 7 alle 23; lunedì 9 giugno, dalle 7 alle ore 15.

L’Ufficio Anagrafe alla Sesta Porta (Via Battisti 51, piano terra) e quello della sede decentrata di Marina di Pisa (Via Camillo Guidi, 2/A, Marina di Pisa) saranno aperti con i seguenti orari: domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 07 alle 15. Nell’ufficio decentrato di Marina di Pisa sarà inoltre possibile richiedere anche il rilascio della tessera elettorale. «Abbiamo voluto – ha spiegato l’assessore Gabriella Porcaro - promuovere e garantire queste aperture straordinarie per facilitare l’accesso al voto. Garantire la partecipazione democratica è una responsabilità condivisa, e passa anche dalla cura dei dettagli organizzativi».

A Calci, invece l’amministrazione ha reso noto che, a partire dai prossimi referendum popolari abrogativi previsti nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, tutte le sezioni elettorali di Calci saranno allestite all’interno del nuovo plesso scolastico «Giunta Pisano», in Piazzale Piero Angela 1. Lo spostamento delle sezioni ha carattere definitivo e gli elettori potranno recarsi al seggio muniti della tessera elettorale già in loro possesso, anche se recante il vecchio indirizzo di ubicazione dei seggi. Nessuna variazione, invece, è prevista per il numero di sezione.