C’è il confronto Giani-Fossi. Anzi no, cortocircuito. L’equivoco dei volantini

Firenze, 20 luglio 2025 – Salta il confronto tra il segretario toscano Pd Emiliano Fossi e il governatore Eugenio Giani, previsto da locandina alla festa del Pd di Bonascola (Carrara) e le chat dem si infiammano di nuovo dopo i giorni di fuoco della candidatura di Giani via Pec e la successiva pace siglata nel lungo incontro con la segretaria Elly Schlein. ‘Roba da pazzi’, ‘Fossi da solo sul palco’, ‘Giani è andato a Piombino dopo essere stato a cena qui’: messaggini e presunte nuove tensioni, magari qualcuno ha pure pensato che fosse tutto da rifare. E pure con una settimana a quaranta gradi in arrivo.

E invece? Invece pare che il ‘giallo’ sia dovuto a qualche zelante organizzatore della festa in provincia di Carrara che ha inserito Giani in locandina nonostante si sapesse da tempo, il governatore dice appunto anche gli organizzatori, che lui quel confronto alle 21 non l’avrebbe potuto fare, perché contemporaneamente impegnato a Riotorto (Piombino), sul palco con i sindaci delle valli etrusche.

Anche lì alle 21. E va bene che sarà pure ‘E’ quasi magia Giani’, ma ad essere in due posti nello stesso momento, fanno notare dal suo staff, non ce la fa (ancora?).

«Sono stato per un’ora e mezzo con il segretario Fossi a cena, abbiamo parlato e con lui va tutto benissimo – assicura Giani – Sono andato alla festa Pd di Bonascola alle 19,30 come avevo comunicato, ma avevo anche detto che alle 21 ero atteso a Piombino per un dibattito concordato da tempo. Sulla locandina di Bonascola ero previsto al dibattito? E’ un errore». Tutto rientrato, dunque. Con una certezza: quando c’è di mezzo il Pd, non ci annoia mai.