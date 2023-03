Pd, Fossi proclamato segretario regionale: “Avanti con la lotta alle diseguaglianze”

Emiliano Fossi proclamato segretario regionale del Pd toscano (Foto Germogli)

Firenze, 18 marzo 2023 – Un grazie rivolto ai “107mila votanti delle primarie e ai 4mila volontari in azione il 26 febbraio scorso”. Così si è aperta la relazione del neo-segretario regionale del Pd Emiliano Fossi, proclamato oggi dall’assemblea regionale del Pd toscano “Un nuovo inizio”, riunita a Fiesole e iniziata con un minuto di silenzio per le vittime del naufragio di Cutro.

"Sono cresciuto nella vita di partito, nella mia sezione e nelle Feste dell'Unità. Per questo la carica di segretario regionale, per me, ha un grande valore. Perché un partito è passione - ha aggiunto - che si aggrega per migliorare la vita delle persone. Il filo conduttore di questo mio mandato sarà la lotta alle diseguaglianze, non solo di reddito, ma anche geografiche, di identità e di genere, infrastrutturali fisiche e digitali, di istruzione. Un partito di centrosinistra - ha sostenuto - non le può accettare, mentre per la destra la povertà è uno stigma, una sorta di colpa di cui prendere solo atto. Non a caso il governo ha tagliato le spese per la sanità, per il sociale, non è a favore del salario minimo e incentiva il lavoro povero con la re-introduzione dei voucher. È la destra che fa la destra. E noi dobbiamo fare la sinistra. Lo faremo uniti: sarò il segretario di tutti e ascolto, mobilitazione e partecipazione saranno le parole chiave".

L'assemblea ha anche eletto all'unanimità Valentina Mercanti presidente, Alberta Ticciati tesoriera, i componenti della Direzione regionale e il Comitato di Garanzia. "Sono molto soddisfatto del clima che si è respirato oggi - ha detto Fossi -. Con le primarie ci siamo riscoperti corpo vivo, ci siamo ridati un'identità e siamo usciti dell'angolo: il vento torna a soffiare nelle nostre vele ed è anche grazie ai militanti e ai dirigenti che hanno tenuto la luce accesa quando i momenti non erano facili. Ripartiamo da qui, da questo nuovo inizio".