Arezzo, 10 maggio 2025 – Arezzo, infrastrutture e mobilità al centro del dibattito pubblico

Lunedì 12 maggio alle ore 17:30 presso il Circolo Artistico di Arezzo (Corso Italia 108) si terrà un convegno-dibattito sul tema “Infrastrutture e mobilità in provincia di Arezzo: criticità, esigenze e prospettive”. Un’occasione di confronto aperto tra istituzioni, esperti e cittadini sulle principali sfide legate alla viabilità, ai trasporti e allo sviluppo infrastrutturale del territorio. Interverranno Santi Gadani (responsabile IV Arezzo - Mobilità e Infrastrutture), Massimo Guasconi (presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena), Alessandro Polcri (presidente della Provincia di Arezzo) e la senatrice Raffaella Paita (capogruppo di Italia Viva al Senato). L’iniziativa è aperta al pubblico e mira a raccogliere idee, proposte e contributi utili per affrontare in modo condiviso le criticità e le prospettive della mobilità nella provincia.