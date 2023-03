Nuova direzione dem, tutti i toscani nella squadra

Iacopo Melio

Firenze, 12 marzo 2023 – C'è la sindaca di Empoli Brenda Barnini e anche tre assessore della giunta regionale guidata da Eugenio Giani (Alessandra Nardini, Monia Monni, Serena Spinelli), il 'delfino' di Dario Nardella, il deputato ed ex assessore comunale fiorentino Federico Gianassi, il consigliere regionale Iacopo Melio da sempre in azione per i diritti civili, la sconfitta alle primarie toscane Valentina Mercanti. E ancora in squadra anche Simona Bonafè, ex segretaria dem toscana e l'ex vicepresidente del Csm David Ermini. Non poteva mancare Marco Furfaro, deputato e braccio destro di Elly Schlein nella cavalcata vittoriosa delle primarie.

E' folta la rappresentanza toscana nella nuova direzione del Pd che è stata battezzata a Roma nel solco del nuovo corso con rappresentanti anche della mozione Bonaccini.

Tra i primi a commentare con gioia la chiamata nella nuova direzione è stato Iacopo Melio: "Non posso che ribadire quanto ho dichiarato due settimane fa: questa è un’ulteriore responsabilità che spero di meritare mettendomi al servizio di questa comunità che varca oggi una nuova primavera, ma soprattutto delle cittadine e dei cittadini, a partire da coloro che stanno ritrovando o che devono ritrovare fiducia nel Partito e che, sono certo, si sentiranno presto finalmente “a casa”. Ringrazio ancora Elly Schlein, e tutte le compagne e tutti i compagni che hanno dato la loro fiducia in Assemblea. Concludo con alcune delle parole espresse oggi dalla nostra Segretaria: Abbiamo una grande responsabilità: non deludere l'aspettativa di questa grande partecipazione!”.

Entusiasta anche l'assessora all'Ambiente della Regione Toscana Monia Monni rilanciando le parole della neo segretaria: "Dobbiamo vestire questo nuovo Pd di slancio e curiosità. Sarà questa, per noi, una nuova primavera" Elly è formalmente la Segretaria del Pd! Io, per la prima volta, sono chiamata a dare il mio contributo nella Direzione nazionale del Partito. Lo farò con orgoglio e impegno".

Grande soddisfazione per l'assessora regionale al Lavoro Alessandra Nardini: "Ognuna e ognuno di noi, per la propria parte, è chiamata a dare il suo contributo per sostenere la nostra nuova segretaria Elly Schlein nel cambiare il nostro Partito, nel dargli quella linea chiara e coerente che è stata scelta con il Congresso, nel riannodare i fili dei legami che si erano strappati, quella connessione con il popolo della sinistra che si era interrotta a causa delle troppe scelte sbagliate. Una sfida ambiziosa. Io ci metterò come sempre la massima passione ed il massimo impegno di cui sono capace. Facciamo davvero il modo che questa sia un nuova primavera".

Porta in alto il nome di Empoli la sindaca Brenda Barnini che si prende una sorta di rivincita dopo settimane di gelo tra lei e il Pd toscano dopo il caso (e non solo) dell'impianto gassificatore bocciato dalla protesta dei cittadini: "Abbiamo perso le ultime elezioni politiche è vero, ma non ci siamo persi. Da qui riparte il Pd più forte e unito di prima con la sua prima segretaria donna Elly Schlein e un grande Stefano Bonaccini Presidente che ci dimostra come salvaguardare il pluralismo delle nostre idee con spirito di leale collaborazione. Oggi la nostra forza politica si rimette in cammino per fare al meglio l’opposizione al Governo Meloni su politiche sociali, ambientali, sul riconoscimento di nuovi diritti e sulla necessità di tutelare l’innovazione invece dello sfruttamento nel mondo del lavoro. Su questi temi riparte anche la sfida per tornare ad essere maggioranza nel Paese e meritare la fiducia degli italiani".

Barnini ringrazia "chi ha proposto il mio nome come componente della direzione nazionale, grazie per la stima e la fiducia che mi impegno a ripagare con impegno e dedizione. Porterò con me l’orgoglio di appartenenza al Pd Empoli che è un vero esempio di comunità, l’esperienza da sindaca che ogni giorno coniuga visione e concretezza e la voglia di rappresentare dentro al dibattito nazionale quel pluralismo di idee che è la vera forza del Pd. Avanti, insieme".

Entusiasta anche la senatrice pisana Ylenia Zambito: "Che giornata entusiasmante per il nostro Partito! Sono molto contenta anche perché, per la prima volta, entro a far parte di un organismo importante come quello della Direzione Nazionale. Ne sono onorata e cercherò di fare del mio meglio insieme a Elly Schlein e alla meravigliosa comunità del Pd".

Nella nuova squadra della direzione nazionale anche la pratese Marta Logli, presidente dei Giovani democratici della Toscana e il fiorentino Stefano Lepri, esponente dell'area cattodem.

I 175 componenti della nuova direzione dem

Sono stati resi noti i nomi dei 175 componenti della nuova Direzione del Partito Democratico. Ecco l'elenco: Alessandro Alfieri, Enzo Amendola, Teresa Armato, Cinzia Aruta, Debora Badiali, Breda Barnini, Davide Baruffi, Lorenzo Basso, Federico Benini, Mauro Berruto, Massimo Bettin, Goffredo Bettini, Francesco Boccia, Laura Boldrini, Simona Bonafè, Stefania Bonaldi, Enrico Borghi, Marco Boschini, Elisabetta Bozzarelli, Sarah Brizzolara, Enza Bruno Bossio, Barbara Cadoni, Stefano Caliandro, Giulio Calvisi, Vanessa Camani, Valeria Campagna, Adalisa Campanelli, Eleonora Campoli, Susanna Camusso, Niccolò Carboni, Rosa Cascella, Arianna Censi, Francesco Cerasani, Valentina Chinnici, Fabio Ciconte, Marica Cirone Di Marco, Caterina Conti, Annalisa Corrado, Andrea Corsini, Silva Costa, Jasmine Cristallo, Valentina Cuppi, Simone D'Angelo, Alfredo D'Attorre, Cecilia D'Elia, Luciana Dalu, Cesare Damiani, Michela De Biase, Piero De Luca, Alessia de Dantis, Titti De Simone, Emilio Del Bono, Ivana Della Portella, Graziano Delrio, Giuseppe Di Cristina, Enrico Di Stasi, Mia Diop, Sara Endrizzi, David Ermini, Emanuele Felice, Sara Ferrari, Floriana Fioretti, Chiara Foglietta, Enzo Foschi, Marco Furfaro, Paolo Furia, Annamaria Furlan, Andrea Gaddari, Federico Gianassi, Manuela Giraudo, Giorgio Gori, Danilo Grossi, Elisabetta Gualmini, Cecilia Guerra Giovanna Iacono, Leila Kechoud, Marco Lacarra, Francesco Laforgia, Giorgio Laguzzi, Piero Latino, Camilla Laureti, Cecilia Lazzarotto, Matteo Lecis Coco-Ortu, Daniele Leodori, Stefano Lepri, Sergio Lima, Maria Locanto, Marta Logli, Alberto Losacco Marwa Mahamood, Pierfrancesco Majorino, Raffele Mammoliti, Claudio Mancini, Laura Manta, Francesca Marchetti, Salvatore Margiotta, Stefania Marino, Meri Marziali, Claudio Mastrangelo Davide Mattiello, Matteo Mauri, Michele Mazzarano, Antonio Mazzeo Federica Mazzoni, Jacopo Melio, Simona Meloni, Valentina Mercanti, Franco Mirabelli, Antonio Misiani, Monia Monni, Roberto Morassut, Roberta Mori, Antonio Mumolo, Rossella Muroni, Alessandra Nardini, Simone Negri, Marco Nicolai, Victoria Oluboyo, Andrea Orlando, Daniela Osculati, Andrea Pacella, Ubaldo Pagano, Erasmo Palazzotto, Enrico Panunzi, Alice Parma, Giulia Pelucchi, Antonella Pepe, Anna Paola Peratoner, Andrea Pertici, Emma Petitti, Maurizio Petracca, Stefania Pezzopane, Elena Piastra, Teresa Piccione, Raffaele Piemontese, Maria Pia Pizzolante, Barbara Pollastrini, Giacomo Possamai, Elettra Pozzilli, Giuseppe Provenzano, Lia Quartapelle, Clara Raiola,Davide Ranalli, Elena Righini, Luca Rizzo Nervo, Lorenzo Rocchi, Gaia Romani, Monica J. Romano, Paola Romano, Nadia Romeo, Matteo Rossi, Alessia Rotta, Antonio Rubino, Sandro Ruotolo, Alessandra Salvatore, Monica Sambo, Mattia Santori, Marco Sarracino, Anna Scavuzzo, Arturo Scotto, Marina Sereni, Camilla Soru, Serena Spinelli, Cristina Tajani, Katia Tarasconi, Raffaele Topo, Livia Turco, Stefano Vaccari, Massimiliano Valeriani, Daniele Valle, Luca Vecchi, Giovanna Viola, Yelenia Zambito, Sandra Zampa, Alessandro Zan.