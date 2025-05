Arezzo, 8 maggio 2025 – Mattatoio, Casucci: "Coinvolgere tutte le istituzioni"

Il Casentino non può rimanere senza il suo mattatoio da sempre punto di riferimento per agricoltori e allevatori della vallata e non solo.” Ad essere realmente preoccupato per la situazione è il consigliere regionale Marco Casucci (che nei giorni scorsi ha pure incontrato anche l’ex gestore). Precisa Casucci: esiste un problema strutturale ossia che ad oggi il Mattatoio del Casentino è chiuso e ciò provoca evidenti disagi in termini di costi e di tempi per agricoltori ed allevatori della zona, ritengo, dunque, sia urgente trovare una soluzione che dia risposta a questi cittadini e alle attività economiche. L’auspicio è che gli enti coinvolti riescano in tempi stretti a trovare una soluzione pratica e ragionevole affinchè questo servizio possa tornare ad essere garantito nel più breve tempo possibile, tutti i comuni del territorio si devono impegnare per dare continuità a questo servizio fondamentale per gli agricoltori, tutte le istituzioni non possono far finta che il problema non esista, perchè ribadisco coinvolge centinaia di persone e decine di famiglie” ha concluso Casucci.