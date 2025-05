Arezzo, 6 maggio 2025 – « Alta Velocità ad Arezzo: il PD ci crede da tempo, ora la destra si sveglia

Accogliamo con favore che, infine, anche la destra aretina si accorga dell'importanza di potenziare le fermate dei treni ad Alta Velocità nella stazione di Arezzo e di garantire una maggiore attenzione ai bisogni dei pendolari. È un tema cruciale per la nostra città e per la sua economia, e come Partito Democratico lo ribadiamo da tempo.

Già dal 2024, in piena collaborazione con il Sindaco di Chiusi e con la Regione Toscana, ci siamo fatti promotori di richieste formali rivolte al Governo Meloni per ottenere un incremento delle fermate dell'Alta Velocità ad Arezzo. Richieste rimasti purtroppo inascoltate, e che non hanno trovato alcun sostegno né ottenere da parte del Sindaco Ghinelli e della sua maggioranza, allora come oggi in carica.

Oggi leggiamo prese di posizione tardive da parte della destra locale: meglio tardi che mai, ma non possiamo dimenticare che quando c'era davvero bisogno di un fronte comune per tutelare i cittadini e rafforzare la centralità di Arezzo nella rete ferroviaria nazionale, quella stessa destra si è girata dall'altra parte.

Continueremo a lavorare con serietà e coerenza affinché Arezzo ottenga ciò che le spetta: più collegamenti, più servizi, più attenzione per chi ogni giorno si sposta per studio o lavoro. Non è una battaglia di bandiera, è una battaglia per il futuro della nostra città.