Arezzo, 7 maggio 2025 – Sarri (ORA): “In 150 per dare inizio alla campagna elettorale verso il 2026”

Ghinelli: “Il nome che proporremo alla coalizione è quello di Lucia Tanti, con lei la città è in buone mani"

Tanti: “ORA sarà la casa di chi vuol bene ad Arezzo"

Arezzo, 6 maggio 2025 - “Doveva essere ‘la carica dei 101’ per costituire il gruppo di avvio verso la campagna elettorale del 2026, alla fine a Ca' de Cio sono arrivate circa 150 persone e qualcuno ha dovuto rinunciare a partecipare. Si inizia quindi con il vento in poppa, siamo davvero contenti di questa prima serata. Una partecipazione massiccia che è il risultato del nostro lavoro". Così Sandro Sarri, coordinatore di ORA, commenta la serata svoltasi ieri a Ca’ de Cio.

"Ci prepariamo al 2026 consapevoli del lavoro fatto e convinti anche di avere il nome più forte per il futuro della città. Il nome che proporremo alla coalizione di centrodestra e ai civici alternativi al Pd è quello di Lucia Tanti, con lei siamo certi che Arezzo sarà in buone mani - ha detto il Sindaco Alessandro Ghinelli -. Noi abbiamo chiara la strada fatta e quella ancora da fare per proseguire nel buongoverno di questi anni".

"Sono molto onorata e grata della fiducia del mio Sindaco e della lista civica ORA. Da settembre avvieremo incontri, focus tematici con categorie e associazioni e un giorno a settimana per accogliere le idee dei singoli cittadini. ORA sarà la casa di chi vuol bene ad Arezzo. E' evidente che alla fine la scelta definitiva sul candidato sarà di tutta la coalizione e delle realtà civiche che si stanno aggregando all'esperienza di ORA - persone vere non sigle in ordine sparso - ma quel che è certo è che ORA giocherà un ruolo centrale e di traino", conclude Lucia Tanti, di fatto, dando inizio alla corsa di ORA verso il 2026.

Le conclusioni della serata sono state affidate all’assessore Simone Chierici che, insieme al capogruppo Simon Pietro Palazzo, ha messo in luce i punti forti di questi anni: dalla cultura al turismo, dal disegno di città, alla rigenerazione urbana fino ai servizi alla persona, preannunciando il prossimo appuntamento a settembre. Presenti alla serata anche i consiglieri comunali.