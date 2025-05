Arezzo, 5 maggio 2025 – Fratelli d’Italia Cortona: “Sull’agri-voltaico il PD si arrende. In Consiglio Comunale vince la paura di disturbare Firenze”

Nel Consiglio Comunale del 29 aprile è andata in scena l’ennesima dimostrazione di incoerenza politica da parte del Partito Democratico e della lista Cortona Civica, che hanno scelto di astenersi sul voto per una variante urbanistica relativa all’installazione di impianti fotovoltaici e agri-voltaici.

Fratelli d’Italia Cortona denuncia con forza questa scelta, degna di Ponzio Pilato: “Solo due mesi fa il PD votava una mozione per stabilire aree idonee e non idonee agli impianti fotovoltaici, ma quando si tratta di difendere concretamente il territorio... si gira dall’altra parte.”

Riteniamo che sia una scusa inaccettabile nascondersi dietro ad un mancato approfondimento.

Si è consiglieri perché i cittadini che hanno votato ripongono in quest’ultimi speranze e idee per il bene del territorio e delle famiglie cortonesi. I consiglieri devono prendersi le loro responsabilità e votare un atto che prova a difendere il territorio contro lo scempio delle scelte regionali.

Per noi è evidente che questa posizione sia dettata da puro opportunismo politico: “Ci avviciniamo alle elezioni regionali e il PD cortonese si guarda bene dal contraddire la linea imposta da Firenze. La priorità non è più il territorio, ma il silenzio complice per aiutare chi governa malamente la Toscana.”

Come molti politici nazionali, la nostra opposizione si tira indietro quando si parla di tutela concreta al territorio e di aiuti ai cittadini.

“Questa non è tutela ambientale, è politica cieca e ipocrita. I cittadini cortonesi meritano rappresentanti che difendano il territorio con coraggio, non consiglieri che si nascondono dietro ad un non voto per convenienza elettorale.”

Cortona rischia di ritrovarsi con un affaccio su di un mare nero fatto di pannelli solari che porteranno denaro in tasca a pochi privati, abbiamo già visto questo copione in passato e la popolazione non ne ha tratto nessun beneficio.

Il partito sottolinea anche le gravi contraddizioni della giunta regionale che, da un lato, impone vincoli paesaggistici soffocanti per gli interventi privati di efficientamento energetico e, dall’altro, autorizza senza scrupoli vaste distese di agri-voltaico che stravolgono il paesaggio e minacciano l’identità agricola e culturale della Valdichiana.

La nota del Direttivo Comunale e Gruppo Consiliare

Fratelli d’Italia Cortona