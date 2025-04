Arezzo, 30 aprile 2025 – Ad Arezzo l’incontro di Fratelli d’Italia sulle politiche del lavoro: “Facciamo parlare i numeri”

“Il lavoro non è uno slogan”: a due anni e mezzo di Governo, Fratelli d’Italia porta sul territorio i risultati ottenuti in termini di occupazione. Si è tenuto nel tardo pomeriggio del 29 aprile, ad Arezzo presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia, l’incontro con al centro i grandi risultati portati dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, che ha segnato sul tema numerosi record senza precedenti.

All’appuntamento hanno partecipato la senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale di Fratelli d’Italia, la senatrice Paola Mancini, componente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama, il consigliere regionale Gabriele Veneri, il capogruppo comunale Fdi di Arezzo Francesco Palazzini e il coordinatore del circolo Fdi “Gherardo Grandi” Roberto Cucciniello.

“Voglio ringraziare tutti i partecipanti per la straordinaria presenza e, in particolare, la senatrice Paola Mancini, che con la sua competenza ha dato grande valore al nostro incontro – ha dichiarato Simona Petrucci –. È per noi motivo d’orgoglio aver avuto ospite una delle figure più autorevoli del partito in materia di lavoro. Occasioni come queste rafforzano il legame tra istituzioni e cittadini e ci spronano ad andare avanti con determinazione. Non ci fermiamo qui, andiamo avanti pancia a terra per dare un futuro più solido alle nuove generazioni”.

Non sono mancati riferimenti diretti al territorio Aretino e alle sue eccellenze e potenzialità: mentre da un lato Palazzini e Cucciniello hanno ricordato quanto le politiche del governo si siano rivelate decisive per rafforzare i settori chiave e gli storici poli produttivi del territorio, il consigliere regionale Veneri ha spostato il focus anche sul tema della formazione, essenziale per creare tra i giovani nuove figure di professionisti in grado di potenziare e rendere costante la crescita dell’intero sistema economico e sociale.

Le conclusioni sono state affidate alla senatrice Paola Mancini, che ha portato dati e numeri concreti alla platea: “Oltre un milione di nuovi contratti a tempo indeterminato, record di occupazione con oltre 24,3 milioni persone che lavorano con un tasso di occupazione al 63%, il più alto di sempre. Il primo Governo guidato da una donna è anche quello che ha raggiunto il tasso di occupazione femminile più elevato della storia: oggi 10 milioni di donne lavorano grazie alle politiche messe in atto negli ultimi due anni e mezzo. Giù il tasso di disoccupazione, anche tra i giovani tra 15 e 24 anni, dove il calo è addirittura di sette punti percentuali rispetto al 2022. La sinistra è dalla parte del lavoro solo a parole, noi facciamo parlare i numeri. In questi anni – conclude – abbiamo cambiato prospettiva, dando una risposta anche alla crisi demografica e mettendo in campo sgravi e detrazioni per famiglie e imprese”.