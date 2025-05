Arezzo, 2 maggio 2025 – Agrivoltaico: noi coerenti, ma non possiamo votare senza l'adeguata documentazione In merito alla normativa regionale sulle fonti rinnovabili, ricordiamo che è la legge nazionale a permettere un’installazione indiscriminata e massiva di impianti fotovoltaici; semmai, le indicazioni della Regione intendono ridurre questi rischi. È ovvio che non intendiamo criminalizzare chi fa impresa né ignorare l’urgenza di raggiungere l’autonomia energetica, ma riteniamo che le energie rinnovabili vadano promosse con criterio.

Per questo abbiamo votato favorevolmente un atto di indirizzo che chiede alla Regione misure concrete a difesa del paesaggio, e una delibera per la costituzione di una comunità energetica a Cortona.

Quanto alle polemiche sulla variante al Piano Strutturale approvata nell’ultimo consiglio, il Sindaco mostra una grave disinformazione. Non si tratta di un provvedimento contro l’agrivoltaico – reso di fatto incontrollato da un decreto irresponsabile del Ministro Lollobrigida – ma di un atto che individua le aree non idonee secondo quanto già previsto dalla legge regionale.

La variante include inoltre l’ampliamento del territorio urbanizzato per correggere macroscopici errori da noi già segnalati: intere frazioni come Fratticiola erano state escluse e sono state ora reintegrate, insieme a parte della frazione di Farneta.In commissione non è stata fornita alcuna informazione chiara: nessuna planimetria, nessun dettaglio utile a comprendere la portata delle modifiche. Abbiamo appreso le novità solo confrontandoci con un altro ente, attraverso un documento non ufficialmente condiviso. In assenza di trasparenza, abbiamo ritenuto doveroso non partecipare al voto.

La nota del Gruppo consiliare Partito Democratico