Volley - Prima Divisione. La Pallavolo Milleluci torna a casa propria

Come nel sogno più bello. La Pallavolo Milleluci Casalguidi è tornata ufficialmente a giocare nel rinnovato impianto di Casale, a casa propria, e ha tosto festeggiato un doppio successo: le vittorie delle squadre di Prima Divisione e Under 16. La prima, infatti, ha avuto la meglio, 3-0, della Pallavolo Garfagnana, la seconda superato 3-1 (21-25, 25-17, 25-15, 25-19) le pari età del Pistoia Volley La Fenice. Quando si dice, l’importanza di giocare tra le mura amiche… dopo 4 lunghi, interminabili anni d’attesa.

Per la Prima Divisione, una partita senza particolari problemi se non quelli di ambientarsi subito e bene al nuovo impianto in termini di dimensioni e luminosità (tanto valeva anche per le rivali). Tutto ciò, nonostante la pesante assenza di capitan Giorgia Arienti, vittima di un infortunio. Buona prestazione corale, con Verdiana Brotini sugli scudi (12 punti) e Matilde Diolaiuti ottimo regista della formazione allenata dal tecnico Fabio Grassi.

Convincente, anche se in rimonta, l’affermazione dell’Under 16 b su La Fenice. Dopo un primo set male interpretato, sono seguiti tre parziali dominati in virtù della sapiente regia di Marta Tosi. Un bravo, quindi, alle giovani pallavoliste Marta Bartoletti, Klea Hurmi, Anna Innocenti, Costanza Innocenti, Giorgia Meoni, Giulia Miceli, Martina Noferini, Emma Toninelli e la suddetta Marta Tosi.

Gianluca Barni