Verso pesaro. Biancorossi a caccia dell’ennesima impresa spinti da oltre duecento sostenitori in trasferta I tifosi pistoiesi si preparano a sostenere la squadra alla Vitrifrigo Arena di Pesaro per la sfida contro l’Estra. L'entusiasmo cresce per il percorso vincente della squadra di coach Nicola Brienza verso i playoff.