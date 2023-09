Squadra al completo: Maraia predica calma al CALCIO di Aglianese

L’Aglianese gioca in casa la prima partita del campionato di serie D ospitando il Borgo San Donnino, alle ore 15 allo stadio comunale Bellucci. C’è grande attesa per l’esordio nel torneo della nuova squadra neroverde del presidente Fabio Fossati e la domanda che tutti si fanno, dagli sportivi agli addetti ai lavori, è dove può arrivare questa Aglianese, una formazione costruita in tempi ristrettissimi ma con una raffica di acquisti di sicuro valore, come, per fare solo alcuni nomi e senza far torto agli altri, il centravanti Bocalon, il trequartista Gabbianelli ai difensori Agostinone, Iacoponi e, l’aggiunta più recente, Viscomi. Ma tutta la rosa è stata costruita all’insegna della qualità e dell’esperienza in categorie superiori.

L’ambizione di recitare un ruolo da protagonista nelle zone alte della classifica non è nascosta dalla società nell’anno in cui il club celebra il suo centenario dalla fondazione. La prima gara ufficiale in Coppa, con un successo netto per 3 1 e un primo tempo da applausi contro il Ponsacco, ha legittimato le migliori aspettative. L’allenatore Ivan Maraia invita a moderare l’euforia. "Un po’ di entusiasmo lo accettiamo volentieri – dice il tecnico ex Lucchese – ma sarebbe un errore gravissimo credere di dover fare necessariamente qualcosa di straordinario e pensare di essere la squadra da battere. Chi pensasse questo farebbe il male della nostra squadra. Ce lo insegnano tanti esempi di società che pur avendo investito molto per essere vincenti poi non ci sono riuscite". Anche il netto successo nella prima gara ufficiale in Coppa, suffragato da una prestazione decisamente convincente, non induce Maraia a sbilanciarsi in proclami troppo ottimistici. "E’ stato un bel risultato e una buona prestazione – dice – ma in questo periodo è normale che ci possano essere alternanze di rendimento, sono ben consapevole delle difficoltà che ci presenterà il campionato fin da questa prima partita. E poi ricordiamoci che siamo ancora in fase di costruzione, alcuni giocatori sono arrivati proprio ieri".

E’ utile allora, visto che quasi tutti i giocatori sono nuovi, riassumere la composizione della rosa: Portieri: Moretti, Vilardi e Lopes; Difensori: Agostinone, D’Ancona, Fiaschi, Iacoponi, Maloku, Pupeschi, Tesi, Viscomi, Zumpano; Centrocampisti: Gabbianelli, Marcellusi, Marino, Morini, Nesti, Perugi, Ranelli, Simonetti; Attaccanti: Bifini, D’Amico, Eddarraj, Lika, Poli, Santarpia, Bocalon. In panchina l’allenatore Ivan Maraia è affiancato dal secondo Riccardo Carbone. Lo staff è completato dall’allenatore dei portieri Paolo Tomei e dal preparatore atletico Giacomo Chetoni. Il ruolo di Team Manager sarà svolto da Giovanni Perriello. La squadra è stata costruita dal direttore sportivo Fabrizio Salvatori e dal responsabile dell’area tecnica Mauro Traini. E adesso la parola, come sempre, passa al campo.

Giacomo Bini