Serie C e D. Blu Volley impegnato a Firenze. Bottegone è di scena a Prato

Dopo la lunghissima pausa natalizia (quasi un mese), nel fine settimana torna il campionato di serie C con la disputa della decima giornata d’andata femminile e l’ottava maschile. Le formazioni pistoiesi giocheranno domani, sabato 13 gennaio. Nel girone B di C femminile, "sosta infinita" per il Volley Aglianese di coach Marco Targioni, che riposa da calendario. Amichevole a Porcari per stare sulla corda. Sarà campionato, invece, per il Blu Volley Quarrata quarto della classe, impegnato dalle 18 a Firenze con il Firenze Ovest settimo, nonché per il Montebianco Pieve a Nievole penultimo, che andrà a far visita alle 21 al Fucecchio sesto. Nel girone B, il Delfino Pescia quarto sarà di scena, dalle 18 a Follonica, contro le grossetane terz’ultime. Nel girone B di C uomini, la Zona Mazzoni terz’ultima se la vedrà, dalle 18 a Pisa, contro il Cus quinto. Le quarratine di Torracchi saranno al completo. Pescia, che ha disputato un paio di amichevoli con Quarrata, pare in forma. Ha recuperato tutti gli effettivi la Zona Mazzoni.

Anche i tornei di serie D ripartono domani, sabato 13 febbraio, con il 12° turno d’andata femminile e l’8° maschile. Nel girone B di C donne, trasferte per il Progetto Volley Bottegone terzo, dalle 21.15 a Prato contro l’Ariete quarto, e per l’AM Flora Buggiano settima, dalle 21 a Cerreto Guidi contro la Cerretese capolista; nel girone C, impegno casalingo, dalle 21 alla palestra Sestini di Agliana, per il Volley Aglianese (penultimo) di Luca Lazzarini contro lo Jenco Volley School Viareggio nono. Nel girone B di D uomini, il Delfino Pescia fanalino di coda giocherà dalle 18 a Pisa con il Dream Volley Pisa Migliarino quarto. Stanno tutte bene a Bottegone, anche se il dirigente Querci si augura che "le ragazze abbiano smaltito il panettone". Ripresa da brivido per Buggiano, che però è forte delle 4 vittorie nelle ultime 5 gare con la gestione-Pellegrini. "Morale alto dopo la bella prestazione al Memorial Lavorenti – fa sapere coach Lazzarini –: siamo arrivati in finale perdendo 2-1 contro Civitavecchia". "Abbiamo qualche problemino, qualche acciacco", sostiene preoccupata la diesse pesciatina Maltagliati.

Gianluca Barni