Serie C. Agliana fa visita all’ostica Carrara. Monsummano incrocia Valdarno

Mercoledì di campionato per la serie C toscana di pallacanestro, con il quarto turno del girone di ritorno. Ferma da calendario la Valentina’s Camicette Bottegone, scenderanno in campo nel girone B l’Endiasfalti Agliana, alle 21 a Carrara, e la Gioielleria Mancini Monsummano, alle 21 a Ponte Buggianese contro la Synergy Basket Valdarno. Sfida tra la nona forza del raggruppamento con 8 punti, Carrara, e la sesta a 12, Agliana, e fra la decima a 6, Monsummano, e l’undicesima e ultima sempre a 6, Valdarno. Ricordiamo che all’andata Agliana superò 86-64 Carrara al Pala Capitini e Monsummano espugnò 86-84 il parquet di San Giovanni Valdarno.

Nel frattempo, ha parlato Simone Caramelli, presidente della Pallacanestro Agliana 2000. "Come stiamo? Bene, ma quello che conta è quello che dirà il campo. Andiamo a Carrara, a giocare su un campo ostico; ricomincia il torneo, dopo una sosta lunga, di 20 giorni. Non abbiamo infortunati e gli stessi acciaccati dovrebbero essere tutti della partita. Sarebbe bello ripartire da dove eravamo rimasti, ovvero dalle 5 vittorie di fila. Perché sarà un buon test la gara di Carrara, ma sarà ancora più probante domenica prossima 14 gennaio, allorché ospiteremo la capolista Mens Sana Siena al Pala Capitini. Auspichiamo di poter continuare il trend positivo; vogliamo ben figurare per coltivare ambizioni di alta classifica".

Prima della sosta natalizia, invece, Monsummano si era arreso 81-66 alla Polisportiva Sancat Firenze, al cospetto della terza in graduatoria a quota 18. Urge un successo con la Synergy per continuare a coltivare le speranze di salvezza. Bottegone tornerà in campo sabato 13 gennaio, alle 21,15 alla palestra Martin Luther King, per affrontare Sansepolcro. Sa bene che c’è bisogno di qualcosa in più.

Gianluca Barni