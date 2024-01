Serie B2. Fenice, un altro cambio al timone. Si è dimesso il tecnico Barboni

Provando a sdrammatizzare la situazione, si potrebbe definirli una squadra e un allenatore da primato, in fatto di dimissioni. Due per la panchina della prima squadra del Pistoia La Fenice e altrettante per coach Luca Barboni nella prima parte di stagione regolare: non era mai accaduto da queste parti (o, perlomeno, non ne abbiamo rimembranza – e ci viene in soccorso "il magnifico pessimista", Leopardi). Formazione e tecnico che, tra l’altro, hanno incrociato, anche se per poco, i propri destini.

Dopo aver dato le dimissioni dal Flora, la prima squadra dell’Upv Buggiano (serie D), infatti, Barboni ha detto addio anche al Pistoia La Fenice (B2 nazionale), dove aveva trovato un ingaggio a tempo di record al posto del dimissionario Cristiano Testi. Pare la trama di un film, ma è tutto vero: al posto di Barboni, la dirigenza fenicina ha comunicato che siederà sulla panchina, almeno per il momento, il vice allenatore Andrea Tiso. "Poi, da qui a sabato prossimo, per la sfida interna al Wimore Reggio Emilia (alle 21 alla ’Anna Frank’ di Pistoia), potrebbe esserci il nuovo tecnico, spiega il dirigente Maurizio Lucchesi.

Curiosità: Barboni arrivò nel gennaio 2023 a Borgo a Buggiano. Da allora, in due campionati, il primo di serie C e il secondo di D, ha ottenuto una retrocessione in D con zero punti realizzati nella sua gestione e soltanto 3 in quest’annata di D. Alla Fenice, attualmente ultima in classifica a quota 6 assieme a Scandicci e Fossato (Perugia), 1 punto in 4 gare (di cui 3 in panchina).

Quanto alle fuxiablù, capitanate da Alice Massaro, sabato dodicesimo turno d’andata, penultimo del girone G, contro la decima forza della graduatoria a 11. In questa condizione di precarietà, un successo, è scontato sottolinearlo, sarebbe oro.

Gianluca Barni