Serie B Nazionale. Gema mai in partita al PalaMacchia. La Pielle si conferma di un’altra categoria

Caffè Toscano Livorno

Gema Montecatini

CAFFÈ TOSCANO LIVORNO: Rubbini 13, Chiarini 8, Ferraro, Lo Biondo 12, Diouf 3, Loschi 13, Pagani 12, Campori 10, Laganà 9, Cristofani 1, Manna, Dadomo. All. Cardani.

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 4, Mastrangelo 7, Passoni 19, Korsunov 7, Di Pizzo 6, Pirani 8, Mazzantini 7, Angelucci 6, Corgnati, Dell’Anna, Benedetti ne, Soare ne. All. Del Re.

Arbitri: Alessi e Curreli.

Parziali: 29-14, 46-26, 62-42.

Stavolta c’è veramente troppa Pielle Livorno per la Gema Pallacanestro Montecatini. Agli uomini di Del Re non riescono a concedere il bis, perché i livornesi si confermano la squadra più in palla del campionato: vincono 81-64 quasi senza sudare, spediscono cinque giocatori in doppia cifra e ribaltano la differenza canestri.

La cronaca. Sprinta subito in avvio la Pielle, spinta dal ruggito del PalaMacchia: gli uomini di Del Re in un amen si ritrovano sotto 8-2, poi però prendono coraggio e piazzano un mini-break di 4-0 che segna ufficialmente l’ingresso in partita degli ospiti. Sfortunatamente per Gema entra in campo anche Giordano Pagani, che infila subito 5 punti filati per il +8 Pielle, che diventa +12 con il gioco da quattro di Lo Biondo. Il 2/2 dalla lunetta di Mazzantini è un brodino per Montecatini, perché la Pielle continua a girare a mille all’ora e chiude il primo quarto avanti di 15 lunghezze. Coach Del Re prova a farsi sentire, sia coi suoi giocatori che con il duo arbitrale, ma la situazione non cambia: i labronici continuano a martellare e volano sul 32-14 all’alba del secondo periodo. Gema si sblocca con i centri di Savoldelli e Mastrangelo ma non è mai in grado di piazzare break importanti, anche perché la Caffè Toscano in difesa lascia le briciole ai termali e colpisce duro da 3 punti (46-26 al 20’).

La Gema approccia bene il secondo tempo, accorciando subito sul 46-31, ma contro questa Pielle c’è poco da fare: Lo Biondo, Rubbini e Chiarini costruiscono un parziale di 10-0 in risposta al mini-break rossoblù e allunga sul 56-31. Nell’ultimo quarto si scatena Passoni, autore di 12 punti in 5’ (e di 19 complessivi), ma per Montecatini ormai i buoi sono ampiamente scappati dalla stalla: la tripla del 72-52 di Loschi a 7’ dalla fine ripristina il divario piellino e sigilla l’undicesimo successo di fila della squadra di coach Cardani.

Filippo Palazzoni