La gioia per il successo di mercoledì è già alle spalle e in casa Gema Montecatini si è tornati a pensare fin da subito all’impegno contro la Logiman Crema. La squadra rossoblù scenderà in campo oggi alle 18 al PalaBertocchi di Orzinuovi. La classifica vede la Gema a quota 4 punti, frutto delle due vittorie interne contro Legnano e quella già menzionata ottenuta contro Fiorenzuola nel turno infrasettimanale. Nessuna gioia invece fino ad oggi per Crema, che finora è incappata in due sconfitte in altrettante sfide e ha un match da recuperare, quello contro Omegna, posticipato al 15 novembre per la convocazione nella nazionale 3vs3 del cremasco Ianuale. All’esordio i ragazzi di Baldiraghi hanno perso con uno scarto di 4 punti contro Legnano, mentre è stato più ampio il divario contro la capolista Brianza, in un match finito 88-75. Il bollettino in casa rossoblu riporta le assenze di Mastrangelo e Angelucci, mentre il resto del roster è regolarmente a disposizione. "Dovremo fare attenzione all’atletismo di Crema – sottolinea il coach termale Marco Del Re. Si tratta di una squadra giovane con talento, che gioca un basket fortemente improntato sulla corsa. Sotto canestro hanno un dinamismo importante grazie a Stepanovic, Ianuale, Tsetserukou, senza dimenticare sul perimetro l’ex Montecatini Nicoli e l’ex Pavia Oboe. Anche Matteo Graziani, giocatore esperto con trascorsi in A2, sarà un elemento da tenere sotto stretta osservazione". Un roster con tante bocche di fuoco, a cui la Gema dovrà prestare la massima attenzione. Anche i rossoblù però hanno giocatori in grado di fare la differenza, con diverse prestazioni importanti già viste nelle prime tre uscite stagionali. Mercoledì a lasciare un segno decisivo sono stati Passoni e Savoldelli, autori rispettivamente di 20 e 16 punti. Ciò nonostante Del Re non si fida dei lombardi e tiene alta l’asticella dell’attenzione: "Seppur Crema sia reduce da due sconfitte non dovremo assolutamente pensare che sarà una partita facile. Inoltre non dimentichiamoci il fattore PalaBertocchi: è vero che saremo di fatto in campo neutro, ma sarà un altro aspetto da tenere in considerazione".