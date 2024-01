Serie A. Estra...dose di fiducia. Il sogno è la Final Eight

Alla viglia della sfida di domenica contro Cremona (PalaCarrara, ore 18.15) si va verso un palazzetto ancora una volta tutto esaurito e non potrebbe essere altrimenti vista l’importanza della partita. L’Estra Pistoia in caso di vittoria avrebbe buone possibilità di entrare nel lotto delle squadre che disputeranno le Final Eight.

Dipenderà ovviamente anche dal risultato delle altre squadre coinvolte nella bagarre, ma già di per sé rappresenterebbe un risultato importantissimo, dal momento che nella sua storia solo una volta Pistoia è riuscita a raggiungere questo traguardo, precisamente nella stagione 2015/2016 con alla guida "El Diablo" Vincenzo Esposito.

Un successo sarebbe soprattutto importante per la corsa salvezza, dal momento che Estra chiuderebbe il girone d’andata con 8 vittorie. Un risultato che all’inizio sembrava difficile da preventivare e che invece adesso è alla portata e Pistoia ha tutte le intenzioni di non lasciarselo sfuggire. Il popolo biancorosso ha capito l’importanza di questa sfida, tanto che la biglietteria è stata presa letteralmente d’assalto e in alcuni settori i biglietti sono già esauriti. Al riguardo la società rende noto che sono in rapido esaurimento i biglietti disponibili in vista della partita di domenica.

Dopo aver già comunicato che la Curva Pistoia è andata esaurita in poche ore con la prevendita online, ieri è arrivata la notizia del sold out anche per quanto riguarda la Gradinata non numerata, segno di una "febbre" che continua a montare.

Inoltre sta procedendo a gonfie vele la campagna abbonamenti per le sette partite del girone di ritorno che si concluderà martedì 16 alle 13 e, di conseguenza, diminuiranno ulteriormente i posti a disposizione per le singole partite fino al termine del campionato.

