Qui Aglianese. In cerca della quadra per bissare il successo

Al secondo turno del campionato l’Aglianese gioca in trasferta con l’Imolese puntando a bissare la vittoria della prima giornata contro il Borgo San Donnino. Nella lista dei convocati c’è anche il centravanti Riccardo Bocalon, che non ha ancora fatto il suo esordio in neroverde, ma l’impiego del bomber ex Mantova, specialmente dal primo minuto, è incerto perché ha appena recuperato da un problema fisico. "I giocatori da recuperare – dice l’allenatore Ivan Maraia – i vari Iacoponi e Bocalon stanno meglio e sono vicini alla guarigione ma ci sono da valutare tante cose anche legate al discorso dei giovani, capire chi non ha ancora 90 minuti nelle gambe e quindi partire dall’inizio potrebbe essere più difficoltoso". Maraia si è preso tutto il tempo per valutare tutte le situazioni e per decidere la formazione. Bussa alla porta dell’undici titolare anche Antonio Santarpia che domenica scorsa, entrando nella ripresa sull’ 1 a 1, ha dato una scossa all’Aglianese con l’assist del 2 a 1 di Marino e con altre iniziative pericolose in avanti. Le scelte di formazione devono comunque fare i conti con gli obblighi sulle quote da mettere in campo: un 2005, due 2004 e un 2003. Nell’ultima gara tre quote erano nel tridente offensivo di partenza: D’Amico 2005, Lika 2004 e Poli 2003. In settimana Maraia ha esaminato insieme con la squadra alcune imperfezioni manifestate nella gara pur vittoriosa col Borgo San Donnino.

"La settimana è trascorsa bene – dice il tecnico neroverde – perché dopo una vittoria la squadra può lavorare più serena e tranquilla ma non è stata una settimana rilassante, tutt’altro, perché l’attenzione è stata rivolta soprattutto alle cose che ancora non vanno bene. Abbiamo esaminato la partita di domenica, dove ci sono state cose positive ma anche altre in cui dobbiamo migliorare, come è normale in questa fase della stagione, ma anche dopo le vittorie bisogna concentrarsi su quello che non è andato bene ed è quello che abbiamo fatto". Maraia mette in guardia sull’Imolese, che ha perso la prima partita a Mezzolara, ma è pur sempre una formazione che l’anno scorso giocava nella categoria superiore. "E’ una squadra cambiata totalmente – analizza Maraia – con giocatori over importanti e giovani interessanti, domenica ha perso ma ha ben figurato e qualche mese fa era in Lega Pro. Dunque bisogna avere massimo rispetto e attenzione. E’ una squadra brava ad attaccare anche portando molti giocatori in area – continua Maraia – e tende a scoprirsi un po’ in fase difensiva, questo potrebbe essere un aspetto da sfruttare ma bisogna vedere chi riuscirà a fare la partita e a tenere il pallino del gioco, di sicuro noi dobbiamo fare un’ottima partita per portare a casa il massimo risultato". Intanto è di ieri la notizia che il difensore Giuseppe Agostinone, originariamente ingaggiato dall’Aglianese, è passato al Siena.

Giacomo Bini