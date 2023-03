Quarrata, Agliana e Montale In archivio un tris di sconfitte

Un fine settimana da dimenticare. La 10a giornata di ritorno del campionato di serie C Gold e l’8° turno di ritorno del torneo di C Silver ci lasciano in dote tre sconfitte: al PalaMelo il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata cede 78-63 a Cecina, primo assieme a Prato; l’Endiasfalti Agliana perde 78-66 ad Arezzo contro la Scuola Basket; la Libertas Montale lascia strada a San Giovanni Valdarno (79-63). Quarrata è ottavo in classifica con 26 punti, Agliana nona a 24, mentre Montale terz’ultimo a quota 8. Cecina non dà scampo a Quarrata, che dopo tre vittorie consecutive deve arrendersi. I livornesi si impongono grazie a una ripresa da applausi. "Sono soddisfatto soprattutto dei primi due quarti, nonostante le percentuali al tiro non sufficienti. Bisogna fare i complimenti a Cecina, che si è resa protagonista di una bella prestazione – le parole a fine match del coach quarratino Alberto Tonfoni –. Una battuta d’arresto di fronte a una corazzata simile ci può stare. Dobbiamo continuare nel nostro percorso di crescita, dato che ci aspetta una partita decisamente complicata come quella sul parquet della Virtus Siena". Seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di Mannelli contro un forte Arezzo. Agliana ha giocato bene a "intervalli": in quei momenti sembrava avere la partita in mano. Ottima in difesa, efficace e capace di proporre una bella pallacanestro. Improvvisamente ha lasciato spazio al blackout, consentendo tiri piede a terra agli avversari, smarrendo contemporaneamente la strada per il canestro.

Gianluca Barni