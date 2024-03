Promozione. La Larcianese non sfonda con il fanalino Pieve Fosciana. E gli spareggi si allontanano

PIEVE FOSCIANA

0

LARCIANESE

0

PIEVE FOSCIANA Velani, Nelli, Giunta, (11’ st Pieroni) Da Prato, Matteoni, Pietrazzini, Lucchesi, Turri, Rocco (37’ st Bonini), Bertellotti, Telloli. All. Martinelli.

LARCIANESE Venturini, Porciani, Lo Russo, (20’ st Guarisa) Marianelli, Fusco, Foresta, Iannello, (22’ st Dinucci). Pini, Ndiaye (20’ st Monti), Biagioni, Ferraro (20’ st Lenti). All. Cerasa.

ARBITRO Zmau di Prato.

CALCIO

Nonostante una decisa pressione offensiva esercitata per tutta la partita, la Larcianese non è andata oltre il pari a reti bianche contro il Pieve Fosciana, modesta formazione che occupa attualmente l’ultima posizione in classifica. A conti fatti, si tratta di una chance persa per restare in scia al treno playogg. Per le occasioni create e il predominio nel gioco, la squadra viola avrebbe certamente meritato la vittoria. Ma gli uomini di Cerasa non hanno avuto la necessaria concretezza sotto porta. L’occasione più clamorosa per passare in vantaggio è arrivata in avvio, quando una conclusione di Ferraro è respinta sulla linea di porta da un difensore locale. Il copione è rimasto lo stesso fino al triplice fischio.