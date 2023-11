Pranzo con palla a due. Pistoia ospita Sassari

Archiviata la sconfitta di Reggio Emilia, l’Estra Pistoia torna al PalaCarrara per affrontare nel lunch match dell’ottava giornata il Banco di Sardegna Sassari (palla a due ore 12). La squadra, finalmente, dopo un ultimo periodo decisamente travagliato si è potuta allenare al completo. "I ragazzi sono stati bene – ammette Nicola Brienza – non ci sono stati particolari problemi ed abbiamo fatto buone giornate di lavoro: sono contento dell’approccio sia fisico che mentale messo in palestra e con questo spirito affronteremo Sassari". Una squadra, Sassari, che ha gli stessi punti in classifica di Pistoia ma gli obiettivi sono decisamente diversi per cui parlare di scontro diretto appare una forzatura come ammette Brienza stesso. "Troviamo un avversario che è, innanzitutto, una realtà bellissima ed importante del basket italiano – dice il tecnico biancorosso –. Complice anche qualche defezione in organico, hanno avuto qualche problematica in queste prime partite ma il club ha sempre fatto passare messaggi positivi verso squadra ed allenatore tanto che negli ultimi 2-3 match mi sembra che abbiano individuato le soluzioni giuste per fronteggiare le difficoltà iniziali alle quali accennavo. Stanno facendo molto bene in Champions League, hanno battuto con grande qualità un avversario come Trento: è vero che adesso hanno gli stessi punti nostri ma, nell’arco del campionato, andranno ad occupare posizioni più in alto di quelle dove saremo noi e per questo dico che non si può parlare certo di scontro diretto. Hanno un roster profondo col giusto mix fra esperienza e qualità assieme a ragazzi più giovani ma che comunque hanno già avventure alle spalle di un certo spessore. Non ritengo un caso, infine, che nella vittoria su Trento il migliore in campo a mio avviso sia stato Stefano Gentile che è un vero punto di riferimento".

D’accordo con Brienza sul fatto che parlare di scontro diretto contro Sassari sia un po’ esagerato, però parlando di classifica si può dire che intanto Pistoia sta riuscendo a tenere dietro due squadre che è poi l’obiettivo finale dichiarato della società. "L’obiettivo è di averne due alle spalle a fine campionato: averle adesso conta il giusto ma è senz’altro meglio così che esserci noi in fondo – aggiunge coach Brienza – ogni settimana vediamo quanto sia difficile questa LBA. Da una parte ci sono le squadre che fanno le coppe che ogni tanto perdono qualche colpo, dall’altro c’è chi ha difficoltà che invece sta già ricorrendo al mercato per risollevarsi. Noi non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo che è sempre lo stesso, partendo dallo sfruttare tutte le partite in casa perché chiunque sia l’avversario che abbiamo di fronte dobbiamo provare a vincere per arrivare alla salvezza. C’è tanta voglia di farlo, anche in questo match – conclude –, così come allo stesso tempo la consapevolezza della qualità degli avversari". Biglietteria all’entrata della curva Pistoia aperta dalle 9 fino all’inizio della partita. Con l’auspicio che il pranzo post-gara sia condito con due punti.

Maurizio Innocenti