Pistoiese verso San Marino: "Giochiamo senza paura"

Un’altra partita da bollino rosso per la Pistoiese che dopo aver affrontato la capolista Ravenna domani (ore 14.30) sarà di scena a San Marino, attualmente seconda in classifica. La strada per la salvezza è iniziata decisamente in salita per gli arancioni, ma questo non sembra scalfire le certezze del tecnico Gabriele Parigi. "Il San Marino è una squadra forte – dice Parigi – strutturata fisicamente e molto brava nei calci piazzati, sono giovani e possono giocare in modo spensierato non avendo pressioni addosso visto che nessuno gli ha chiesto di vincere il campionato ma sono lì al secondo posto raccogliendo i frutti dell’ottimo lavoro svolto. E’ ovvio che il pronostico non sia dalla nostra parte ma questo non significa partire con i remi in barca. Vorrei vedere una squadra che non ha paura di affrontare il San Marino, che gioca in maniera propositiva in avanti, che si faccia sentire".

La Pistoiese si presenta all’appuntamento senza lo squalificato Kamana ma con la novità del nuovo arrivato Riccio e il rientro di Greco e Trezza. "Diciamo che non saremo gli stessi di domenica scorsa – prosegue il tecnico arancione – avremo in più Greco e Trezza con quest’ultimo che pur non avendo i novanta minuti nelle gambe può comunque darci una grossa mano. E’ arrivato Riccio, un 2004, terzino destro che potrebbe già scendere in campo dal primo minuto". A quanto pare le novità non sono finite qui perché la prossima settimana è atteso l’arrivo di un attaccante, forse due, per rinforzare il reparto offensivo. "Martedì arriverà l’attaccante – afferma Parigi – un buon elemento a livello fisico per garantirci peso in avanti, potranno esserci delle partenze visto che ad oggi siamo in 26 e il gruppo andrà per forza sfoltito. Al momento stiamo lavorando bene, i ragazzi sono tutti consapevoli che li attende un’impresa non facile ma hanno voglia di arrivare all’obiettivo e di mettersi in mostra sapendo che per ognuno di loro indossare la maglia della Pistoiese è senza alcun dubbio un grande vetrina. Sappiamo che dovremo fare un buon girone di ritorno per arrivare alla salvezza. I ragazzi sono concentrati sul lavoro, sull’obiettivo e sulla voglia di fare bene".

Per quanto riguarda il nuovo acquisto Giuseppe Riccio, è un terzino destro, classe 2004 nativo di Napoli, ha militato in questa prima parte di annata nel Portici, collezionando sei presenze nel girone I. In carriera, dopo aver affrontato il percorso giovanile con il Benevento, Riccio ha vestito anche la casacca dell’Angri nella stagione scorsa, totalizzando 26 gettoni nel girone D e due in Coppa Italia.

Maurizio Innocenti