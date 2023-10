Pistoiese avanti piano Pareggio a San Mauro

SAMMAURESE

1

PISTOIESE

1

SAMMAURESE (4-3-3) Ravaioli; Bolognesi, Scanagatta, Morri (19’ st Ruiz), Iodice; Campagna (33’ st Gambino), Tacconi, Nisi (1’ st Tamai); Montesi (40’ st Guidi), Pacchioni (1’ st Maltoni), Misuraca. A disp. Zavatti, Gasperoni, Capicchioni, Casadei. All. Taccola.

PISTOIESE (4-4-2) Ricco; Goffredi, Davì, Salto, Chrysovergis (40’ st Nardella); Oubakent (21’ st Ferrandino), Tanasa, Costa, Piscitella (33’ st Di Mino); Marquez, La Monica (33’ st Silvestro). A disp. Valentini, Pertica, Diallo, Chiesa, Gallitelli. All. Consonni.

ARBITRO Leorsini di Terni

MARCATORI Piscitella 8’ pt; Campagna 5’ st

La Pistoiese rinvia l’appuntamento con la vittoria: contro la Sammaurese, autentica "bestia nera" degli arancioni, viene rimontata nella ripresa. 1-1 il finale. Gli uomini allenati da Consonni non possono non rammaricarsi: dominano nel primo tempo, ma calano notevolmente nel secondo, pur continuando a creare di più e colpendo un palo. E la vetta della classifica si allontana (-5). L’allenatore orange opta per Goffredi e La Monica dal primo minuto; per la prima volta schiera due punte titolari.

Pronti via e la Pistoiese passa in vantaggio: all’8’, sugli sviluppi di una rimessa laterale, Piscitella sblocca il punteggio concludendo da pochi passi: 1-0 e terzo gol per l’avanti arancione. Al 16’ Oubakent scocca il tiro a botta sicura dai dieci metri, ma il pallone viene messo in angolo da un difensore. Al 20’ bordata di Piscitella dal limite: sulla traiettoria, in fuorigioco, c’è il compagno Marquez. Al 40’ arancioni vicinissimi al raddoppio: Piscitella va via sulla sinistra, entra in area e crossa sul secondo palo, ove Marquez stacca di testa con perfetta scelta di tempo: bravo i Ravaioli a dire di no all’attaccante argentino. Al 43’ mancata deviazione sottomisura di La Monica, con il portiere che tira un sospiro di sollievo: niente di fatto, il raddoppio non arriva.

Partenza forte dei padroni di casa nella ripresa: al 5’, alla seconda conclusione nello specchio di porta, Campagna impatta il punteggio: 1-1. Punteggio che non cambierà più. Al 22’ Marquez calcia alle stelle da posizione favorevole. Al 25’ Chrysovergis batte dai 20 metri colpendo il palo alla sinistra di Ravaioli. Al 27’ ancora Campagna protagonista: il suo calcio piazzato finisce di poco fuori. Al 29’ perentorio e ravvicinato colpo di testa di Maltoni, con Ricco abile ad alzare sopra la traversa. Al 36’ Di Mino dal limite si rende pericoloso: la sfera accarezza la traversa. Al 42’ è ancora Di Mino a tentare la via della rete, ma Ravaioli si fa trovare pronto, parando a terra. La Pistoiese torna a casa con un solo punto.

Gianluca Barni