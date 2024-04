"Pistoia Basket: Vittoria in casa, passaggio di proprietà e obiettivo playoff. Brienza: 'Una settimana intensa'"

La vittoria in casa delle Vu nere, il passaggio di proprietà alla cordata americana, il ritorno a Pistoia di Ron Rowan. Per l’Estra è stata una settimana vissuta a mille, un frullatore di emozioni una più grande dell’altra. "Abbiamo vissuto una settimana molto bella che sarà ricordata per molti anni – ammette Nicola Brienza – Vincere a Bologna è una cosa incredibile e aver raggiunto la matematica salvezza è stata la ciliegina sulla torta. Dal punto di vista societario sono molto contento perché adesso il club può lavorare e programmare i prossimi anni. La nuova proprietà porterà avanti il lavoro eccellente fatto dal presidente Massimo Capecchi, dal direttore sportivo Marco Sambugaro e dal dal direttore generale Ettore Saracca che è stato di grande aiuto in quest’ultimo anno. Ad oggi non ci siamo detti molte cose ma ci sarà tutto il tempo per conoscerci e per parlare".

Brienza è un uomo di campo e in questo momento la sua attenzione è focalizzata alle cinque partite che rimangono da qui alla fine del campionato partendo da quella di domenica contro Reggio Emilia (PalaCarrara ore 19.30) con l’obiettivo di dare continuità al successo contro Bologna, di continuare a mantenere un posto dentro i play off e di invertire la caselle del computo delle vittorie che vede Pistoia con più successi esterni che interni. "Avere più vittorie fuori casa che in casa dà fastidio a me ed ai ragazzi – prosegue Brienza – È un dato particolare che vogliamo assolutamente migliorare già da domani. Non sarà facile perché Reggio Emilia è una squadra strutturata con un’identità precisa che ha americani di grande esperienza come Galloway, Smith, Atkins e Black, un gruppo di italiani di talento. È una squadra profonda soprattutto sugli esterni e mi piace molto la loro visione di pallacanestro sia a livello di club che di campo. Noi dobbiamo farci trovare pronti perché se vogliamo andare ai playoff dovremo essere bravi ad affrontare una pressione nuova e maggiore rispetto a quanto accaduto fino ad oggi. Giocare a Bologna e vincere è un qualcosa in più, ma vincere in casa contro Reggio Emilia è quasi un obbligo per arrivare all’obiettivo.

"Siamo una squadra che ha fame – conclude Brienza –, i ragazzi sono stati super ma hanno ancora voglia di dimostrare perché sono giocatori che vogliono bruciare le tappe, fare una carriera importante e per loro tutto questo rappresenta un percorso di crescita che devono affrontare. Sono giovani, alla loro prima esperienza in serie A e non si sono mai confrontati che certi obiettivi ma per arrivare devi passare da queste tappe e saperle affrontare".

Maurizio Innocenti