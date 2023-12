Per Natale? Sogni di gloria

Anche se quelli sul parquet non sono ancora finiti, per Fabo Herons Montecatini e Gema Pallacanestro Montecatini è già tempo di eventi natalizi. All’indomani dell’esaltante vittoria contro la Libertas Livorno il club dell’airone si è riunito a cena insieme ai propri tifosi a "La Bottega dell’Oste Gialdini 1938" a Montecatini, per augurare e augurarsi buone feste.

Feste che potrebbero essere particolarmente dolci per il popolo rossoblù se i Barsotti boys riuscissero ad agganciare la qualificazione matematica alle final four di Coppa Italia di Serie B Nazionale vincendo le due gare contro Legnano e Pielle Livorno in programma prima della sosta. Il presidente Andrea Luchi non ha nascosto le sue ambizioni: "Nella nostra breve storia abbiamo organizzato tre cene di Natale e due di queste le abbiamo passate da primi in classifica – le sue parole –; siamo una società che lavora tanto, nella quale ognuno ogni giorno si alza con più fame e voglia di arrivare di quanta ne avesse il giorno precedente, e continueremo a lavorare senza sosta per regalare ancora più soddisfazioni alla nostra gente. Ho l’un percento del merito dei nostri progressi: grazie a sponsor, collaboratori, volontari e tifosi. Siamo gli "aironi" del basket italiano".

È invece stata di buon auspicio la serata organizzata da Gema e Augies Montecatini Terme prima della vittoriosa trasferta di Rieti: giovedì scorso alla Fattoria "Il Poggio" di Montecarlo squadra, staff tecnico e dirigenza con il settore giovanile e il gruppo minibasket targato Augies si sono ritrovati per scambiarsi gli auguri in prossimità delle festività natalizie. "È stato bello stare insieme a tantissimi nostri giovani atleti – commenta il ds Guido Meini –; il vivaio è sempre stato al centro del nostro nuovo corso, i numeri che stiamo vedendo sono merito del lavoro del responsabile Marcello Billeri, degli istruttori e della dirigenza Augies. Noi però non ci accontentiamo, puntiamo sempre più in alto". Savoldelli e compagni ieri sera hanno concesso il bis, incontrando i tifosi nell’aperitivo pre-natalizio.

Filippo Palazzoni