Occhi puntati su Amici Miei

La prima giornata di coppa è andata ormai in archivio da un paio di giorni. E per le formazioni di Pistoia e provincia militanti in Prima e Seconda Categoria è comunque arrivato il momento di tirare le somme, per quanto in questo momento l’obiettivo principale resti quello di trovare la condizione migliore in occasione del debutto nei rispettivi campionati. Nella Coppa Toscana di Prima Categoria, si è intanto aperto con un pari il cammino dell’allenatore aglianese Francesco Fabbri al timone del Quarrata: gli attaccanti Compagnone e Doumbia hanno griffato il 2-2 finale sul campo dello Jolo, a coronamento di un incontro equilibrato e combattuto.

A far festa in toto è semmai il Tempio Chiazzano, che alla luce del gol-partita di Zoppi che ha consentito di il campo del "neonato" C.Q.S. Pistoia (1-0). Il prossimo weekend toccherà invece agli Amici Miei guidati da mister Dario Gentili, che con una rosa rinnovata puntano (esattamente come i quarratini) a centrare l’immediato ritorno in Promozione dopo la doccia fredda di qualche mese fa. E’ invece terminato a reti inviolate il confronto fra Staffoli e Giovani Via Nova.

Non sono tuttavia mancate le emozioni nemmeno in Seconda Categoria, sempre per quel che concerne la coppa. In programma c’era ad esempio il derby di Montale, che è andato alla Virtus di coach Nencini in virtù del 3-1 fnale sul Pol.90 Antares (con acuti di Millarini, Oueslati e Nesi). Passo falso un po’ a sorpresa per l’Atletico Casini Spedalino: il club rivelazione dello scorso torneo di Seconda si è arreso nella tana dell’Olimpia Quarrata, vittoriosa 1-0 grazie al sigillo di Franceschini. E’ partito con il piede giusto anche il Cintolese, capace di battere 2-1 a domicilio la "matricola" San Felice.

Se alcune hanno già debuttato, altre debutteranno invece domenica prossima secondo un calendario fitto di appuntamenti che terranno occupati tanti appassionati. Il Borgo a Buggiano entrerà in scena nella competizione contro il Mezzana nel prossimo turno, al pari della Montagna Pistoiese che se la vedrà con l’Academy Tau. Il Pistoia Nord affronterà invece un Chiesanuova bisognoso di riscatto, mentre il San Niccolò dovrà prepararsi per il Montale Pol.90 Antares. La stagione 202324 del calcio dilettantistico è insomma pronta ad entrare nel vivo.

G.F.