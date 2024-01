"Nuova Comauto Pistoia: Obiettivo Salvezza nel Campionato di Futsal"

Iniziare un nuovo campionato, togliendo quello "0" dalla casella dei punti conquistati nel girone d’andata e risalendo la china. Questo il proposito con cui la Nuova Comauto Pistoia deve cominciare il nuovo anno, iniziando dalla gara in trasferta contro lo Sporting Altamarca che si terrà alle 17 di domani.

Un incontro valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A2 Elite 2023/24 di futsal, al quale il sodalizio arancione si presenterà dopo aver riabbracciato Marc Galindo: il giocatore spagnolo, che aveva lasciato il club al termine della scorsa annata, è stato nuovamente tesserato e toccherà adesso a lui guidare il gruppo. Per l’impegno di domani, coach Biagini dovrà fare a meno di Sebastian Vasile (squalificato) ma recupererà al tempo stesso Davide Patetta e Matteo Spalti.

L’obiettivo è in primis quello di riscattare lo stop dell’andata, quando i veneti riuscirono ad imporsi alla luce del 9-1 finale. E anche l’ultimo incontro, a dispetto della vittoria conquistata da Mestre per 7-3, ha mostrato una squadra comunque in crescita. Adesso però non ci sono più scuse: per puntare alla salvezza, bisognerà macinare punti. E strappare almeno un punto a una delle formazioni (sulla carta) più forti del girone A rappresenterebbe indubbiamente una boccata d’ossigeno. Per il morale, ancor prima che per la classifica.