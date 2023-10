Nuova Comauto. Avvio da incubo. Altamarca ne fa 9

Una sconfitta senza appello, che il gruppo dovrà mettersi alle spalle al più presto per resettare e ripartire. Non si è aperto nel migliore dei modi, per la Nuova Comauto Pistoia, la Serie A2 Elite 202324: nella prima giornata, lo Sporting Altamarca ha sbancato il PalaCarrara. Una vittoria mai in discussione quella dei trevigiani, capaci di imporre un netto 9-1 agli uomini di coach Emiliano Biagini. La rete della bandiera è stata messa a segno da Vasile, che con tutta probabilità dovrà essere uno dei giocatori chiamati a dare qualcosa in più anche in termini di leadership. Il tempo per risollevarsi ad ogni modo non mancherà: del resto Biagini deve lavorare con una rosa profondamente rinnovata rispetto a quella dello scorso anno, che deve evidentemente trovare ancora l’amalgama. Il torneo riprenderà il prossimo 14 ottobre in Emilia, quando il sodalizio arancione andrà nella tana del Modena Cavezzo Futsal.

G.F.