Montecatini senza punte. Col Tuttocuoio sarà dura

Trasferta da codice rosso per la Valdinievole Montecatini che domani deve andare a far visita al Tuttocuoio, seconda forza del campionato. I pisani arrivano dalla vittoria sul campo del River Pieve e sono più che motivati a restare in scia alla capolista Cuoiopelli. I termali in caduta libera sono ormai stati risucchiati in fondo alla classifica ma non per questo partono battuti, visto che basterebbe poco a risalire la china.

"Con questa classifica ci troviamo davanti un po’ di confusione – dice mister Leonardo Tocchini –; dobbiamo fare quadrato e restare uniti nonostante i problemi d’infermeria. Ci stiamo trovando con un attacco spuntato: Ba, Rosati e Bacci non sono al top e non posso rischiarli, per fortuna ci sarà la pausa natalizia che ci darà la possibilità di fermarci. Il calendario ci ha messo davanti la corazzata Tuttocuoio ma non partiamo battuti. Il gruppo è molto importante in queste situazioni e anche domenica scorsa con la Massese ho visto cose positive, peccato la sconfitta perché il pari sarebbe stato più giusto. Probabile formazione: Cortopassi, Fanti, Lici, Rinaldi, Fedi, Torracchi, Alessiani, Giulianelli, Gersi Bibay, Marseglia, Gerti Bibaj.

Sette pareggi nelle 13 gare sin qui giocate, sono forse un po’ troppi. Urge una scossa al Ponte Buggianese, che adesso può beneficiare di una parte calendario molto più "casalinga". Ben cinque delle prossime sei gare di campionato, verranno infatti giocate al "Pertini" dai ragazzi guidati da mister Gutili: la prima vede i biancorossi impegnati contro lo Sporting Cecina. Dovrebbero rientrare alcune pedine importanti che per ora sono state ferme ai box per infortunio o squalifica, e potrebbe arrivare anche qualche volto nuovo dal mercato invernale dopo gli annunci di Porrà, portiere del 2004 dalla Larcianese, e Kapidani, difensore classe 2005 che ha militato nei settori giovanili di Pistoiese, Tau e Spezia.

"Dobbiamo provare a sfruttare il fattore campo – spiega il dirigente Gianni Sensi –; è importante, visto che giocheremo di fronte al nostro pubblico, che non ci ha mai fatto mancare tutto il suo supporto, e che ci sostiene sempre. Inoltre è da diverso tempo che non festeggiamo un successo in casa nostra. Purtroppo stiamo attraversando un brutto periodo, per colpa degli infortuni. È dura perdere elementi come Granucci, Zocco e Sali, che per noi sono molto importanti. Siamo comunque pronti a dare il massimo, per conquistare il miglior risultato possibile".

Stefano Incerpi

Simone Lo Iacono