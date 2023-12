Andrà in scena tra sabato e domenica l’11a e ultima giornata del girone di andata della regular season dei campionati di serie B Interregionale e C di pallacanestro. In cadetteria, dopodomani domenica 3 dicembre il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, ottavo in classifica con 10 punti, andrà a far visita allo Spezia Basket Club, quinto a 12 (palla a due alle 18). In C, girone A, sempre domenica dalle 18, sfida tra Pallacanestro 2000 Prato, seconda a quota 12, e Valentina’s Camicette Bottegone, penultima a 6; nel girone B, domani sabato 2 dicembre dalle 18.15 a Livorno, sfida tra la Fides, sesta in graduatoria con 8 punti, e l’Endiasfalti Agliana, nona a 4; domenica, dalle 18 a Ponte Buggianese, la Gioielleria Mancini Monsummano, penultima a 2, se la vedrà con l’Enic Pino Firenze, secondo a 14. "Trasferta storicamente ostica – fanno sapere da casa quarratina –, ma fa ben sperare il fatto che saremo finalmente al completo e abbiamo voglia di mettere fine alla striscia negativa, fatta di 3 sconfitte di fila". Allenamenti regolari, tutti al completo, morale alto in casa-Bottegone dopo l’importante vittoria di sabato scorso. La sfida è sulla carta proibitiva, visto che i Dragons sono tra i favoriti alla vittoria del campionato. Ma la squadra ci proverà. "Siamo reduci da due vittorie con Valdarno e ieri l’altro contro Monsummano, nel recupero del 7° turno (82-68 a Ponte Buggianese, ndr): ci siamo risollevati – fa sapere il presidente Simone Caramelli –. Vincere fa morale, anche se siamo acciaccati: Zita ha accusato un lieve stiramento e non sappiamo se sarà recuperabile". Intanto, sabato 16 dicembre, nella Sala consiliare del Comune di Agliana, ci sarà la consegna delle due borse di studio da parte della dirigenza neroverde a due giovani tesserati meritevoli. Qualcosa di bello che si ripete ogni anno. Tanta voglia di riscatto, infine, nell’ambiente degli Shoemakers Monsummano, ma battere Firenze è un’impresa. Specie in questo momento negativo.

Gianluca Barni