Medaglia agli Europei Under 23 Bronzo nel fioretto per "Riga"

Un altro passettino verso la gloria. Nuova importante, preziosa medaglia per lo schermidore aglianese Tommaso "Riga" Martini, capace di salire sul podio anche ai Campionati europei under 23 svoltisi a Budapest, in Ungheria. Il nostro ha conquistato il bronzo nel fioretto. Un buon bronzo individuale, un’altra medaglia che fa ben sperare in ottica futura. Non sono stati Europei under 23 semplici per Martini, arrivato nel Paese magiaro direttamente da Shanghai, ove aveva preso parte alla tappa di Coppa del Mondo assoluta (si badi bene: ha gareggiato in tutte le tappe di Coppa del Mondo assoluta). In Cina, Martini ha raggiunto il tabellone principale, facendo una discreta gara. Poi ha dovuto affrontare 13 ore di volo, con conseguente jet lag e stanchezza diffusa. Nonostante questo, ha lottato come un leone, non dandosi mai per vinto. Il carabiniere, che si allenata agli ordini del maestro Agostino Sanacore nella sala del Club Scherma Agliana, è partito bene nei gironi, con 5 vittorie e una sola sconfitta. Nel tabellone ad eliminazione diretta ha battuto in sequenza lo spagnolo Diaz (15-10), il compagno di nazionale Di Tommaso (15-5) e il polacco Jurkiewicz (15-9). Purtroppo in semifinale ha alzato bandiera bianca contro l’idolo di casa Szemes, che l’ha superato col punteggio di 15-11. Resta una buona gara la sua, basti ricordare che l’atleta ungherese è tra i primi 20 del ranking mondiale assoluto.

"Ero veramente molto stanco, lui è stato più bravo di me – si è lasciato sfuggire Martini –. Sono andato agli Europei under 23 per fare il mio meglio, ma dapprima un paio di assalti tosti per arrivare sul podio, tra cui un derby italiano, e in semifinale l’ungherese e la fatica non mi hanno consentito di staccare il pass per la finale". Continua, però, ed è innegabile, la crescita di questo talentino azzurro.

Gianluca Barni