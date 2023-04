Macrì e Di Biase ci provano

Valentini 6: praticamente inoperoso per tutta la partita, non corre pericoli perché di tiri in porta non ce ne sono. Purtroppo nemmeno dall’altra parte del campo.

Biagioni 6: gioca una partita diligente senza sbavature e fa il suo compito (Vassallo 6: entra per provare a dare maggiore spinta sulla fascia e porta a termine la missione).

Davì 7: salva la Pistoia fermando un tiro sulla riga di porta, per il resto annulla il diretto avversario. Difficile chiedere di più a un difensore.

Viscomi 7: come Davì è protagonista di un intervento decisivo che evita alla Pistoiese di capitolare proprio nel finale. Il punticino porta anche la sua firma.

Arcuri 5,5: spinge poco e quando lo fa sbaglia troppo, mentre dietro non sempre si dimostra sicuro.

Sighinolfi 6: una prestazione tutto sommato sufficiente, senza grandi acuti, ma nemmeno errori. Certo, in partite così bloccate servirebbe un guizzo in più (Barbuti sv).

Caponi 7: è il solito metronomo di centrocampo, detta i ritmi, prova a rendersi pericoloso su punizione, mette in ritmo i compagni. Ed è l’ultimo ad arrendersi.

Mehic 7: una prova di quantità e qualità, non sbaglia un pallone e ha giocate da giocatore vero. Può ambire a palscoscenici superiori (Ennasry sv).

Boccardi 5,5: ci prova ad innescarsi e ad innescare i compagni, ma i risultati non lo premiano come vorrebbe. In generale una prova sottotono (Andreoli 5,5: parte bene dando la sensazione di essere subito dentro la partita, poi si perde nel convulso finale).

Di Biase 6: lotta da solo contro tutta la difesa avversaria. Non gli arrivano palloni giocabili e lui prova ad andare a cercarseli, dimostrando una ritrovata brillantezza, ma la squadra non lo supporta a dovere. (Florentine sv)

Macrì 6: quando strappa lascia sempre sul posto l’avversario, dà vivacità alla manovra e prova anche a mettersi in proprio, ma vale lo stesso discorso fatto per Di Biase: la squadra non lo aiuta e alla fine non incide.

Consonni 6: la sensazione è che nonostante tutto la squadra non sia riuscita a trovare la chiave giusta per aprire la difesa avversaria. Ci ha provato con i cambi a cercare una soluzione, ma gli effetti sperati non sono arrivati.

M.I.